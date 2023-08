Prvi šolski dan

‘Milan, prosim te, da malo popaziš na našega Ivančeka,« so bile besede moje mame sosedovemu Milanu ob mojem prvem šolskem dnevu na poti v tri kilometre oddaljeno šolo, do katere je vodila makadamska cesta. Svojo nalogo je Milan, četrtošolec, dobro opravil. Da me je skupaj z drugimi starejšimi vrstniki dvakrat porinil v jarek in mi razložil vse grozote šole, je spadalo k normalnemu uvajanju v šolo.