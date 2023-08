Sanacija in okrevanje po katastrofi bosta dolgotrajna in potrebni bosta pomoč in solidarnost vse družbe. Izberemo lahko mimobežnost ali vključevanje, pritoževanje ali aktivno pomoč. Najboljši zaposlovalci v Sloveniji so vsekakor izbrali slednje in zavihali rokave.

Dewesoft: dodatni delovni dnevi

»Tisti, ki smo se izognili katastrofalnim poplavam, ki so pretresle vso Slovenijo, smo v položaju, ko lahko pomagamo prizadetim. Nekateri s prostovoljnim delom na terenu, drugi s financami. Mi smo se odločili za oboje,« pravijo v Dewesoftu, najboljšem zaposlovalcu Zlate niti v kategoriji srednje velikih podjetij. Tako so v prvih dneh po poplavah organizirali nekaj ekip zaposlenih, ki so z lopatami, metlami in svojim tehničnim znanjem priskočili na pomoč prizadetim v Ljubnem in Laškem. Skupaj bodo donirali 100.000 evrov pomoči v denarju in s prostovoljnim delom. »V ta namen smo se v podjetju dogovorili, da izvedemo dva delovna solidarna dneva: eden je bil 14. avgusta, ki ga je vlada nepričakovano, neusklajeno in povsem nesmiselno razglasila za dela prost dan, drugi pa bo delovna sobota, 16. septembra.« Takrat bodo vsi zaposleni v Dewesoftu, ki bodo to želeli, prišli v službo, njihovo plačilo in dnevni zaslužek podjetja pa bosta šla v naš sklad za obnovo poplavljene Slovenije. »Celo sodelavci, ki vedo, da 16. septembra ne bodo mogli v službo, sprašujejo, ali lahko delajo kakšno drugo soboto, saj želijo dati svoj prispevek.«

Sredstva morajo priti do prizadetih

Prepričani so, da podobno razmišljajo tudi druga podjetja, zato pozivajo državo, da se z namenom, da čim več sredstev pride do prizadetih, odpove obdavčitvi prihodkov na dneve, ko bodo v podjetjih solidarnostno delali in tako ustvarjena sredstva donirali gasilcem, civilni zaščiti, prizadetim občinam in humanitarnim organizacijam, ki lajšajo stiske ljudi. Še beseda o prazniku solidarnosti: »V Dewesoftu verjamemo, da največ pomagamo tako, da delamo, zato smo se odločili za dodatne delovne dni, saj lahko tako zberemo največ sredstev. Zaposlenim omogočamo, da kot prostovoljci pomagajo prizadetim v poplavah, vendar pa vsi za to nismo usposobljeni in lahko več naredimo tako, da delamo to, kar znamo, in tako zaslužimo sredstva za pomoč. Če bi vlada pozvala podjetja, da omogočijo usposobljenim zaposlenim proste dni za prostovoljno pomoč, smo prepričani, da bi podjetja temu sledila – saj to počnejo tudi brez tega poziva. Tudi sami smo na terenu srečali tehnične ekipe iz Krke in Hidrie, ki so pomagale pri čimprejšnjem zagonu poplavljenih podjetij. Neusklajena ukinitev delovnega dneva pa je po našem mnenju prinesla ogromno nepotrebne zmede in finančne izgube za podjetja in Slovenijo ter polne plaže na Krku.«

Adria Dom

Takoj po prvem avgustovskem vikendu katastrofalnih poplav so v Adrii Domu, najboljšem zaposlovalcu med veliki podjetji v izboru Zlata nit, stopili v navezo z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport ter pripravili nabor potencialnih mobilnih hiš s specifikacijami za takojšnjo pomoč prizadetim v poplavah. »Gre za skupno 300 enot, ki so na zalogi in si jih je mogoče tudi ogledati,« je pojasnila direktorica Marta Kelvišar. »Pri tem smo se poleg lastne zaloge dogovorili tudi za možnost odstopa za že naročene in proizvedene enote, s strani naših kupcev z Nizozemskega, Hrvaškega in iz Avstrije. Ministrstvo smo tudi podrobno seznanili s primerom našega uspešnega sodelovanja z nemškimi lokalnimi oblastmi in Združenjem nemških humanitarnih organizacij pri sanaciji poplav v Nemčiji v dolini reke Ahr v letu 2021, kjer smo v treh mesecih od podpisa pogodbe dobavili in postavili 250 enot. Naše trenutne zmogljivosti omogočajo izdelavo 200 takšnih enot na mesec. Glavni izziv bo torej pridobitev zemljišč in ureditev infrastrukture za čimprejšnjo postavitev mobilnih hiš. Ker je bil dan solidarnosti ravno v času tritedenskega kolektivnega dopusta v podjetju, nam enotne humanitarne akcije za poplavljena območja ni uspelo organizirati, le sodelavci iz podjetja so posamično sodelovali v okviru lokalnih gasilskih društev. Zato bomo, ko bodo za to dani infrastrukturni pogoji, solidarnostno donirali mobilno hišo v vrednosti skupnega zneska plač zaposlenih v podjetju na dan solidarnosti.«

Biosistemika

»Najprej bi želela izraziti iskreno sočutje vsem prizadetim v poplavah,« je začela svojo pripoved Roswita Golčer Hrastnik, ki vodi Biosistemiko z nekaj več kot 30 zaposlenimi, torej zmagovalca Zlate niti 2022 v kategoriji malih podjetij. Na dan, ko se je ujma začela, se jim je zdelo popolnoma normalno, da so vsi zaposleni, ki so bili kakor koli prizadeti, takoj prekinili delo in odšli reševat svoje imetje ali pomagat bližnjim. Delo je počakalo ali pa so ga pokrili drugi sodelavci. »Kot podjetje sicer nismo bili neposredna žrtev katastrofe – sedež Biosistemike je v Ljubljani in naša infrastruktura ni bila prizadeta,« je povedala Golčer-Hrastnikova. So se pa takoj, ko je bilo mogoče, aktivirali za pomoč na terenu, tudi na prosti dan 14. avgusta. »Večja ekipa sodelavcev se je prijavila v bazo prostovoljcev prek spletne aplikacije Poplave in se udeležila akcije na območju, ki jim ga je dodelil krizni center. Nekateri posamezniki pa smo se udeležili delovnih akcij v lastni režiji v svojih krajih ali bližnji okolici. Sama sem se udeležila akcije v Laškem,« je pojasnila. Pozitivno jo je presenetila solidarnost ljudi. »Tragedija je pokazala resnično dobroto in srce naroda. V teh dneh je bila največ vredna fizična pomoč ljudi, njihove pridne roke ter izraženo sočutje.« Golčer-Hrastnikova je ponosna ne le na sodelavce, ko so se takoj samoiniciativno aktivirali in pomagali na terenu, temveč tudi na solidarnost vseh, ker smo kot narod resnično pokazali prave vrednote. V Biosistemiki še naprej ostajajo podpora lokalnim skupnostim in aktivno spremljajo področja, kjer lahko pomagajo in se vključijo s svojimi sredstvi, kot podjetje in tudi kot posamezniki.

*** “Pozivamo državo, da se z namenom, da čim več sredstev pride do prizadetih, odpove obdavčitvi prihodka na dneve, ko bodo v podjetjih solidarnostno delali in tako ustvarjena sredstva donirali gasilcem, civilni zaščiti, prizadetim občinam in humanitarnim organizacijam, ki lajšajo stiske ljudi,” pravijo v Dewesoftu.