Kot vse kaže, nas bo poletje še do začetka prihodnjega tedna udrihalo z ognjenim repom, saj strokovnjaki za vreme napovedujejo, da bo do ponedeljka še prevladovalo večinoma sončno in vroče vreme, nato pa bo v ozračju prišlo do precejšnjih sprememb. In ker bo tu že september, mesec začetka meteorološke jeseni in mesec, v katerem mladež poskače v šolske klopi, se zdi povsem naravno, da so v reviji Lady razglabljali o šolski problematiki in zapisali, da so kot otroci komaj čakali, da bo konec šole, zdaj, ko so že odrasli, pa bi se z veseljem vrnili v šolske klopi.

Tanja Žagar je že v prvem razredu hodila v službo

Govor je seveda o nekaterih znanih Slovencih in Slovenkah, ki so se razgovorili o tem, kako so se spopadli s prvimi izzivi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Tone Košmrlj, ki so ga orisali za legendo slovenske glasbene scene, ima na svoje prve šolske dni precej tragikomične spomine. »Še danes ne vem, ali je bolj smešna ali bolj žalostna zgodba. Šel sem v prvi razred, pouk sem obiskoval dober mesec, potem pa so ugotovili, da sem še premlad, in me nagnali iz šole. Si lahko predstavljate moj jok do konca, ki je trajal kar dolgo,« je mladostniško travmo opisal Košmrlj. Tanjo Žagar, ki so jo oklicali za energično pevko, pa so starši za skok v šolo pripravili na zelo poseben način. »Šolo so mi opisali kot službo, ki mi sicer še ne bo prinašala plače, temveč ocene, a bo prav tako pomembna, kot je njihova. In takrat se mi je res dobro zdelo, da je tudi moja šolska služba tako zelo pomembna. Vsak dan sem komaj čakala, da odidem v šolo,« je o svojem prvem službovanju povedala Žagarjeva.

Janez Bončina - Benč je pojedel po 18 kepic sladoleda na dan

K razpravam o poletnih temah, ki se počasi končujejo, nedvomno spada tudi pogovor o sladoledu. In sodeč po povedanem ni boljšega sogovornika, kot je Janez Bončina - Benč, ki je v taistem sredstvu javnega obveščanja pripovedoval o svoji obsesiji s sladoledom. Kot so ga pohvalili v uvodu, v mladosti v nasprotju s svojimi vrstniki ni pil in kadil – navedli so celo statistični podatek, da je prvi alkohol po njegovem grlu stekel šele pri 23 letih, cigareto pa je prižgal šele pri štiridesetih –, je bil pa zato obseden s sladoledom. Kot je izdal, je pojedel tudi do 18 kepic na dan. »Svoj okus sem tako izostril, da sem točno vedel, kje so tisti dan naredili dobrega in kje so ga polomili,« se svojih sladolednih dni spominja Benč. Danes do te sladke razvade še goji pozitiven odnos, pogreša pa virtuoznost prodajalcev. »Takrat smo na sladoled hodili tudi zaradi tega, ker je frajer metal kepice v zrak kot v cirkusu. Sem še iz tistih časov, ko so sladoled po vaseh vozili s tricikli. Imeli so ga tri vrste in potem je moral prodajalec vedno pred nami metati kepice,« se dobrih starih sladoledarjev spominja Benč. Svoje spomine, sicer ne tako daljnosežne, pa je za literarni krožek revije Reporter podoživljal glasbeni umetnik Luka Basi Prikeržnik, ki se je pred kratkim potepal po svoji duhovni krajini – Dalmaciji, kjer je s prijatelji praznoval svojo fantovščino. Poroka mu je zaradi poplav sicer splavala po vodi, spomini s predporočne bratovščine pač ne. »Kar zanimiv konec tedna je bil. V narodni noši sem moral sredi Kongresnega trga plesati polko s starejšo gospo iz Avstralije, prodajati rogljičke in kavice, delati čope. Tudi trajekt sem vozil prvič v življenju. Drugače pa je glavni del fantovščine potekal na Pagu. Fantje so mi pripravili super družabni konec tedna. Imeli smo se res enkratno. Logično, da smo spili kak deci, in logično, da nismo kaj veliko spali. V nedeljo, ko smo prišli domov, smo bili videti res slabo. Smo se pa vrnili z res krasnimi spomini,« je poročal Basi. S krasnimi spomini se je domov vrnil še nekdanji kapetan reprezentance Slovenije Goran Dragić, ki so mu nekaj prostora o preživljanju počitnic v domačem kraju namenili v Slovenskih novicah. »Oboževalci so našega zlatega kapetana opazili že v začetku julija med sprehodi in vožnjo s kolesom po Ljubljani, kjer živijo njegov brat Zoran z družino, oče Marinko in mama Mojca,« so zapisali. Nato pa še pridali, da je naš košarkar na instagram ob fotografiji domačega bazena, ki ga obkrožajo palme, zapisal: »Doma.« Tako je spletnim prijateljem sporočil, da je varno prispel v Miami, kjer si želi ostati tudi po koncu profesionalne kariere.

Med slovenskimi barbikami Tanja Ribič in Janja Zupan

Iz ZDA prihaja tudi barbika, plastična lutka, o kateri so pred kratkim posneli film, ki menda podira rekorde gledanosti. Pa ne samo na razvitem Zahodu, temveč tudi pri nas. Po statističnih podatkih, ki jih je državna tiskovna agencija STA servirala zainteresirani javnosti, je film o kultni igrači, ki je oživela na platnu, v Sloveniji prešel nova mejnika – uradno je postal najuspešnejši film studia Warner Bros vseh časov v Sloveniji, v samo petih tednih predvajanja pa si ga je do torka v kinu ogledalo 101.517 gledalcev. Nič čudnega, da so se na tak kulturni fenomen brž odzvali tudi v strokovnem čtivu in v duhu antropoloških študij poiskali nekaj znanih Slovenk, ki so, kot so razglasili, svetovni znani svetlolaski na neki način podobne. »Skozi njene oči smo pokukali na domačo medijsko sceno in našli nemalo prepoznavnih obrazov, ki so jih že večkrat naslovili z imenom zvezdniške igračke,« pa je uvod v predstavitev sveta slovenskih barbik, pri čemer pa niso pozabili še posebej poudariti, »da vse zatrjujejo, da niso puhloglave lutke, s katerimi bi se lahko igrali«. Za barbikasto misico so denimo izbrali Janjo Zupan, svoj izbor pa utemeljili s tem, da je z zmago na lepotnem tekmovanju postala prva Slovenka, ki se je je prijel vzdevek barbike, s postavo in pričesko pa je še danes videti kot utelešenje slavne punčke. Za barbikasto igralko pa so po podrobni analizi njenega lika in dela izbrali Tanjo Ribič, za katero so pripisali, da je v svoji karieri večkrat slišala, da spominja na svetlolasko, o kateri še danes sanjarijo deklice, ki si jo želijo imeti v svojih otroških sobicah. Vzorno vedenje, talent in dolgi svetli lasje pa so po prepričanju komisije krivi za, kot so dodali, simpatično primerjavo. Jasna Kuljaj se na spisku blondink, ki opravljajo različne poklice, sicer ni znašla. Logično, ker pač ni blond. Če pa bi bila, bi bila z lahkoto barbikasta promotorka cvička in zdravega življenjskega sloga, saj ima, kot smo lahko preklikali na spletnem mediju metropolitan.si, za to vse potrebne atribute. »Voditeljica z neustavljivim šarmom očara s svojo izjemno lepoto in popolno postavo, za katero seveda ne stoji zgolj naključje. Njeno skrbno vzdrževanje telesa je očitno, saj že vrsto let ohranja čudovito podobo, ki je postala prava inspiracija mnogim,« so jo osmislili v uvodu in še pripisali, da ni zgolj TV-voditeljica, temveč tudi strastna navdušenka nad aktivnim načinom življenja, njene redne obiske Šmarne gore, sproščene izlete v naravo ter dolge sprehode pa zlahka opazimo v njeni vitalnosti. In kje je skrivnost, da Jasna že vrsto let ohranja tako čudovito podobo? »Čeprav se ponavljam kot stara lajna, mislim, da ima cviček res nekaj pri tem. Verjetno sproti raztaplja vse, kar se nabere,« je o čudežnih učinkovinah tega vinskega posebneža dejala Kuljajeva.

