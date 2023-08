Ker je bila vremenska nesreča, ki je prizadela velik del Slovenije, največja v zgodovini samostojne države, se je vlada po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik odločila za poseben interventni zakon. Kot je povedala po seji vlade, želi namreč država čim hitreje pomagati prizadetim ljudem v poplavah, da spet normalno zaživijo.

Predloge ukrepov je vlada zbirala, pretresala in pripravljala na vseh resorjih, posegajo pa na vsa področja družbenega življenja, je povedala ministrica.

Zakonski predlogi so prva in najnujnejša, nikakor pa ne zadnja pomoč ljudem, občinam, podjetjem in kmetijstvu, je dodala.

Predloge ukrepov je vlada oblikovali v štiri sklope - pomoč prebivalcem, pomoč gospodarstvu, pomoč in finančna razbremenitev občin ter sanacijski ukrepi na javni infrastrukturi, vodotokih in protipoplavni zaščiti.

Med drugim se je že v zadnjih dneh med zakonskimi predlogi omenjalo posebno zvišano izredno denarno socialno pomoč prizadetim, ki bo lahko izplačana v enem znesku; moratorij na odplačevanje posojil, posebne prostovoljne solidarne sobote v gospodarstvu za zbiranje sredstev za obnovo; oblikovanje posebnega zunajproračunskega sklada za obnovo, namenjenega sofinanciranju izvedbe celovitih ukrepov in projektov, povezanih s poplavami in plazovi, v katerem se bodo zbirala sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in sredstva iz drugih virov, ter hitrejše zaposlovanje tujcev, ko gre za kadre, potrebne za izvedbo obnove.

Za učinkovito izvedbo obnove bodo v sklopu posebne vladne službe za obnovo oblikovane tudi tehnične pisarne na terenu.

Zakonski predlog naj bi DZ po napovedih sprejemal že naslednji teden, tako da bo lahko začel veljati s 1. septembrom. Večina ukrepov, ki so zajeti v predlogu, bo veljala do konca leta.