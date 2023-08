Jovana Marović je v sredo na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, sporočila, da so ji vstop v Srbijo prepovedali »zaradi zaščite varnosti Republike Srbije in njenih državljanov«. Ob tem se je ironično zahvalila srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ker iz nje dela junakinjo.

Na incident se je že v sredo pozno zvečer odzval črnogorski predsednik Milatović. Na omrežju X je sporočil, da se je Marović vrnila v domovino. Ob tem je izrazil presenečenje nad odločitvijo srbskih oblasti in dodal, da po njegovem prepričanju »Jovana ni varnostna grožnja«.

Milatović je v objavi na omrežju X opozoril še, da je prepoved vstopa v državo zaradi političnih prepričanj praksa, ki jo morajo pustiti za sabo, če želijo graditi dobrososedske odnose. »Regija mora v kontekstu evropske prihodnosti stremeti k odprtim mejam za državljane, tudi ko so kritični do določenih oblasti in politik,« je poudaril.

Črnogorska nevladna organizacija Center za državljansko izobraževanje (CGO) je po poročanju črnogorske tiskovne agencije Mina pozvala vlado v Podgorici k odzivu. Dodali so, da je »jasno, da jo s tem kaznujejo zaradi javno izraženih kritik srbskega predsednika Aleksandra Vučića«.

Eden od razlogov za prepoved vstopa naj bi bil po mnenju nevladnih organizacij tudi ta, da je Marović podprla proteste v Srbiji proti nasilju, na kar so danes spomnili v srbski opozicijski stranki Skupaj.

»Jovani Marović se želimo predvsem zahvaliti, ker je podprla proteste Srbija proti nasilju. Ponosni smo, da je bila z nami na ulicah Beograda,« so po poročanju srbskih medijev zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so še, da so ogorčeni zaradi maltretiranja nekdanje ministrice na beograjskem letališču.

Marović je bila do nedavnega črnogorska ministrica za evropske zadeve in podpredsednica vlade pod vodstvom Dritana Abazovića. Z vseh funkcij je odstopila konec novembra lani.