Nekaj po peti uri včeraj popoldan se je na Bovškem, med Krnico in Kaninom, včeraj pripetila nesreča pri spustu po jeklenici. Po navedbah policije se je nezgoda pripetila kakih sto metrov od začetka proge. Tri osebe naj bi zadele vrh drevesa, vse so poškodovane. Med njimi sta mladoletnik z Madžarske in slovenska deklica ter 41-letna Nemka. Slednji naj bi se huje poškodovali.

Poškodovane so na kraju oskrbeli gorski reševalci iz Bovca ter reševalci iz Tolmina, deklico in žensko pa so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Fanta z Madžarske so najprej odpeljali v tolminski zdravstveni dom, nato pa ga poslali še v šempetrsko bolnico.