Končni predlog drugega interventnega zakona bo vlada potrdila predvidoma na jutrišnji seji. Na predsednika vlade oziroma vlado so svoje predloge naslovili tudi v Združenju mestnih občin Slovenije. Na Ministrstvo za infrastrukturo so poslali pobudo za uvedbo regulacije cen gradbenih in drugih storitev, ki so nujne za sanacijo posledic naravnih nesreč. Poleg regulacije cen predlagajo objavo priporočenih cen posameznih materialov oziroma nabavo materialov na centraliziran način preko državnih služb.

Za hitro ukrepanje pri iskanju začasnih nadomestnih bivališč za prizadete v naravnih nesrečah, ki ne morejo več prebivati v lastnih domovih, predlagajo aktivacijo vseh sredstev republiškega stanovanjskega sklada in morebitnih drugih praznih stanovanj v lasti države. »Možnost začasne brezplačne namestitve za prizadete v poplavah mora trajati do zaključka sanacije njihovih domov ali izgradnje nadomestnih bivališč,« so zapisali v združenju. Dodatno so izpostavili, da bo za trajnejše rešitve, ki pomenijo novogradnje nadomestnih bivališč, nujno pohitriti in poenostaviti spremembe namembnosti zemljišč in njihovega komunalnega opremljanja.

Poleg tega predlagajo, da se med povračila za interventne stroške vključi tudi strošek humanitarne pomoči, ki so jo občine zagotavljale prizadetim. »Kot del intervencijskih stroškov vidimo tudi stroške, vezane na začasno nastanitev evakuiranih občanov, kjer prav tako predlagamo, da jih refundira državnih proračun.« V zvezi s poklicnimi gasilskimi enotami pa želijo, da interventni zakon pokrije refundacijo plač, nadur, dodatkov in podobno, »saj te enote delujejo regijsko, stroške pa nosijo v celoti (mestne) občine ustanoviteljice«.

Nujna takojšnja sanacija vodotkov

Predlagajo še, da se v interventni zakon vključi refundacija stroškov plač, nadomestil, drugih prejemkov in po potrebi začasne namestitve za javne uslužbence, ki pomagajo občinam pri popisovanju in ocenjevanju škode. V zvezi s škodo, povzročeno v kmetijstvu, medtem predlagajo, da država do konca leta krije stroške mesečnih prispevkov kmetom na kmetijskih gospodarstvih, ki so kmečko zavarovani, za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Predlagajo tudi ureditev nagrade za vpoklicane pripadnike zaščite in reševanja.

Interventni zakon, tako poudarjajo v ZMOS, mora poleg tega nujno omogočiti takojšnja sanacijska dela na vodotokih še pred jesenskim časom. Prav tako so v dopisu premierju poudarili hitro sanacijo občinske in državne javne infrastrukture. »Pri sanacijskih delih predlagamo, da so projektna dokumentacija, nadzor in DDV opredeljeni kot upravičen strošek. Za pohitritev izvedbe sanacije predlagamo, da se v čim večji meri, kjer je to mogoče, uporabi naplavine kot gradbeni material za zapolnjevanje poškodovane infrastrukture.«

Pod zadnjima dvem točkama so v ZMOS pozdravili dodeljevanje prve denarne humanitarne pomoči in napovedani ukrep izredne socialne denarne pomoči prizadetim. Vladi so še priporočili zamrznitve odplačila kreditov in obresti za čas sanacije ter možnost povračila stroškov za uničeno zasebno komunalno in cestno infrastrukturo. Ob skorajšnjem pričetku novega šolskega leta opozarjajo še na šolske prevoze otrok z območij, ki bodo septembra še vedno infrastrukturno težje dostopna. Vladi predlagajo, da bi te stroške krila država.