Peti tekmovalni dan je slovenska skakalka ob palici Tina Šutej tekmovala najbolje doslej v finalu velikega članskega tekmovanja na prostem, saj je preskočila 480 centimetrov ter za štiri centimetre izboljšala svoj doslej najboljši rezultat. Kljub temu je Ljubljančanka na četrtem mestu ostala brez kolajne, potem ko je imela enak rezultat kot Wilma Murto. Finka je vse višine do 485 centimetrov preskočila v prvem poskusu, Tina Šutej pa je na višini 475 centimetrov enkrat letvico podrla, vse druge višine (430 cm, 450, 465 in 480) pa preskočila v prvem poskusu in se morala zadovoljiti s četrtim mestom. Svetovni prvakinji sta skupaj postali Američanka Katie Moon in Avstralka Nina Kennedy, ki sta preskočili 490 centimetrov.

Zelo razočarana

Tina Šutej je napovedala, da bo morala za kolajno preskočiti državni rekord, kar je tudi storila (v dvorani je skočila še dva centimetra več). Štiriintridesetletna atletinja Kladivarja je v finale vstopila odločno in začetne tri višine preskočila v 23 minutah. V nadaljevanju je na naslednji skok čakala 20 minut, ko je prvič podrla letvico, a se zbrala ter tekmovala svojo najboljšo tekmo v karieri. Sreča tokrat ni bila na njeni strani, potem ko je bila drugo leto zapored na svetovnem prvenstvu četrta, le da je v Budimpešti skočila deset centimetrov več kot lani v Eugenu, kjer jo septembra čaka še finale diamantne lige.

»Sem ponosna in tudi razočarana. Že lani sem občutila grenkobo četrtega mesta, tokrat sem bila najboljša v karieri, krepko izboljšala osebni in državni rekord na prostem, a sem spet ostala brez kolajne. Žalosti me tudi dejstvo, da sem vse tri poskuse na 485 centimetrov izvedla odlično, predvsem drugega, ko sem bila res blizu uspehu. Na športni poti sem osvojila štiri kolajne na velikih tekmovanjih, marsikatero bi zamenjala za uspeh na svetovnem prvenstvu. V nadaljevanju sezone me čaka še nekaj zelo pomembnih tekem, a najprej se bom morala pobrati po redini tekmi. Ne bo lahko,« je odgovarjala Tina Šutej, ki bo imela novo veliko priložnost prihodnje leto na olimpijskih igrah v Parizu. »To je sicer res, a so te igre še daleč. Počakajmo na druge izzive,« je zaključila varovanka Milana Kranjca.

Finiš Anite Horvat

Dopoldanske kvalifikacije teka na 800 metrov so bile zrcalo krutosti velikega prvenstva. Zmagovalke vseh sedmih kvalifikacijskih skupin so tekle pod dvema minutama, vseh 24 atletinj je moralo že v prvem krogu pokazati vse svoje znanje. Najboljša Slovenka Anita Horvat še posebej. Trebanjka se ni znašla in je v prvih 300 metrih ves čas iskala svoj položaj, menjavala steze, se prerivala, povrhu pa se je 150 metrov pred ciljem znašla v zaprtem položaju. Tek je morala upočasniti ter si zagotoviti tretje mesto, ki je še neposredno vodilo v polfinale, z dolgim finišem, v katerem je premagala domačinko Bianko Keri. Tekla je šest stotink nad dvema minutama in dokazala, da lahko v Budimpešti izboljša osebni rekord (1:58,96), kar bo morala bržčas storiti, če bo želela v petek zvečer napredovati v finale ter ponoviti uspeh z zadnjega prvenstva v Eugenu.

»Izpolnila sem osnovni cilj in napredovala v polfinale. Pot do tega je bila naporna, saj sem naredila veliko napak, tudi startala sem prepočasi. Kvalifikacije so bile izjemno hitre. V polfinalu bo druga zgodba. Na treningih pred prvenstvom sem bila zelo hitra. Zavedam se, da sem v super formi, a ne smem več ponavljati napak,« je svoj nastop ocenila Anita Horvat, ki bo imela do polfinala dva dneva in pol, kar je neobičajno veliko za velika tekmovanja. »Čas je za regeneracijo in maksimalno pripravo na polfinale. Pričakujem še hitrejši tek in veliko osebnih rekordov. Upam, da bom med njimi tudi jaz.«

Maruša Mišmaš Zrimšek z nasmeškom v finale

Slovenska rekorderka v teku na 3000 metrov z zaprekami Maruša Mišmaš Zrimšek se je dobesedno z nasmeškom uvrstila v nedeljski finale. V drugi kvalifikacijski skupini je s 9:21,79 zasedla četrto mesto. Grosupeljčanka je imela tek ves čas pod nadzorom in dokazala, da je odlično pripravljena. »V drugem kilometru nisem želela slediti vodilni trojici, nato pa sem se vendarle odločila, da jo ujamem ter se uvrstim v finale brez finiša. Ves tek je potekal tako, kot sem načrtovala. Sedaj me čaka dolga priprava na nedeljski finale, v katerem bom morala biti precej hitrejša,« je svoj nastop ocenila Maruša Mišmaš Zrimšek.

V sredo je nastopilo rekordno število Slovenk. Razočarala je najstarejša reprezentantka Martina Ratej, ki je v metu kopja s skromnim dosežkom 54,41 metra zasedla 29. mesto. »Glede na to, kakšno sezono sem imela, ne morem biti razočarana. Želela sem si uvrstitve v finale, tudi počutila sem se dobro. Na hitri stezi nisem našla pravega koraka. Poskušala sem z menjavo zaletnega mesta, a se ni izšlo. Gremo naprej, prihodnje leto bosta evropsko prvenstvo in olimpijske igre,« je optimistično razlagala 41-letna Martina Ratej. Za finale je zadoščal dosežek 59,66. S prvenstvom sta sklenili tudi obe slovenski skakalki troskoka. Neja Filipič je z dosežkom 13,64 metra za 30 centimetrov zaostala za najboljšim izidom sezone (bila je 25.), Eva Pepelnak pa z daljavo 13,60 za 40 centimetrov (28.). Za finale je bilo potrebno skočiti 14,13 metra. »Dobila sem odlično izkušnjo, ki mi je dala dodatnega zagona. S svojim nastopom sem zadovoljna, finale pa je bil tokrat zame nedosegljiv,« je povedala debitantka Eva Pepelnak. »Poznalo se je, da sem imela v tej sezoni težave s poškodbo, na tekmi sem se odločila za mehkejše sprinterice. Skoke sem stopnjevala ter dala vse od sebe,« je svoj nastop ocenila Neja Filipič in hitela navijati za Tino Šutej.

V četrtek na SP Finalne odločitve: hoja na 30 km (moški in ženske, ob 7. uri), daljina (moški, ob 19.30), kladivo (ženske, ob 20.26), 100 m ovire (ženske, ob 21.22), 400 m (moški, ob 21.35), 400 m ovire (ženske, ob 21.50). Brez slovenskih nastopov.