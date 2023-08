Slovenske odbojkarice so odločno vstopile v odločilno tekmo za napredovanje v osmino finala evropskega prvenstva, saj so na servis Sare Najdič proti Ukrajinkam povedle s 4:0. Zavedale so se, da jim četrto mesto prinaša le zmaga s 3:0, morda tudi s 3:1, čeprav bi bila njihova usoda odvisna tudi od četrtkovih tekem med Poljsko in Ukrajino ter Srbijo in Belgijo. Z začetnim udarcem so oddaljile nasprotnice od mreže, v napadu so bile razpoložene Iza Mlakar, Lorena Lorber Fijok in Maša Pucelj, zelo dobre so bile tudi v bloku. Vse to jim je prineslo vodstvo z 20:9. V končnici jim je nekoliko popustila zbranost, vse dvome o zmagovalkah uvodnega niza je z blokom razrešila Lorber-Fijokova.

Žal slovensko nadaljevanje ni bilo več tako uspešno. Tudi zaradi slabšega sprejema, predvsem pa je bila njihova največja težava zbranost v končnici drugega in tretjega niza. V drugem nizu so Slovenke po zaostanku treh točk (3:6) že na šesti točki izid izenačile, v končnici pa so Ukrajinke prve prišle do dveh točk prednosti (21:19). Z blokom je Mlakarjeva izid na 21. točki izenačila, z novim blokom, tokrat Saše Planinšec, pa je Slovenija prišla do vodstva s 23:22. Namesto da bi niz mirno pripeljale do konca, so z lastnimi napakami Ukrajinkam prepustile tri zaporedne točke.

Še bližje zmagi so bile slovenske odbojkarice v tretjem nizu, v katerem so vodile z 12:7. S petimi zaporednimi točkami so Ukrajinke izid že na 12. točki izenačile, pred končnico pa povedle z 19:16. Ko so na začetni udarec Sare Najdič Slovenke, v napadu je bila uspešna Eva Zatković, povedle z 20:19, je dišalo po preobratu, toda spet se je v končnici ponovila zgodba iz drugega niza. Tudi zaradi lastnih napak slovenske ekipe. Četrti niz je bil le še formalnost. »Težko je biti pameten za nazaj. Zdaj je, kar je. Zamudile smo svoj vlak za osmino finala. Imele smo priložnost za zmago, nismo je izkoristile. To, da smo se v določenih trenutkih izkazale, nič ne pomeni. Sama še vedno mislim, da smo sposobne več, da bi lahko ob Madžarski premagale tako Belgijo kot Ukrajino, vendar tega na igrišču nismo dokazale,« je bila po porazu razočarana najboljša slovenska igralka Lorena Lorber Fijok, ki je bila z 21 točkami tudi najučinkovitejša na tekmi. Točke v zadnji slovenski tekmi na EP so dosegle še Iza Mlakar (14), Eva Zatković (13), Maša Pucelj (10), Saša Planinšec (9), Nika Milošič (5), Sara Najdič (1) in Mija Šiftar (1).

Po krajšem premoru slovenske odbojkarice od 16. do 24. septembra na Poljskem čakajo olimpijske kvalifikacije.