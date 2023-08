Čeprav so nogometaši Olimpije z uvrstitvijo vsaj v tretjerazredno konferenčno ligo že izpolnili glavni evropski cilj sezone, so trdno odločeni, da zaigrajo v tekmovanju, ki je po kakovosti razred višje – ligi Evropa. Tekmec v zadnjem krogu kvalifikacij bo serijski prvak Azerbajdžana Qarabag, ki se v zadnjem desetletju redno uvršča v skupinski del evropskih tekmovanj. »Igralci so navdušeni in pripravljeni na izziv, ki bo za nas izjemno velik. Igranje v ligi prvakov so sanje vsakega. Liga Evropa je precej močnejše tekmovanje od konferenčne lige. Igralci se zavedajo, da se v skupinskem delu lahko pomerijo proti ekipi, kot je Liverpool. Postali smo vajeni evropskih tekem in tudi pripravljenost je boljša, kot je bila na začetku sezone proti Valmieri. Edina težava je utrujenost zaradi prevelikega števila tekem. Takšna je pač cena, ki jo mora plačati ekipa, ki igra v domačem prvenstvu in Evropi, vendar so fantje zelo motivirani,« je izpostavil trener Olimpije Joao Henriques po včerajšnjem zadnjem treningu v Stožicah, kjer je igralna površina boljša, kot je bila proti Domžalam, a še vedno v zelo slabem stanju. Mimogrede: Olimpija bo nedeljsko prvenstveno tekmo s Celjem vendarle odigrala ob 17.30 v Stožicah in ne v Šiški. V ponedeljek gre zelenica v remont, da bo nared za reprezentančno tekmo Slovenija – Severna Irska (7. septembra), kar pomeni, da Celje prihodnji teden Maccabija ne bo moglo gostiti v Ljubljani.

​Doffo in Elšnik nared, Sešlar na izhodnih vratih

Olimpija ne skriva težav s poškodbami, vendar je večina »načetih« igralcev v veliko boljšem stanju, kot je bila pred gostovanjem v soboto pri Aluminiju. Henriques je zatrdil, da ima že izbrano prvo enajsterico, v kateri bosta tudi nosilca igre Agustin Doffo in Timi Max Elšnik. Nekaj negotovosti je okrog 21-letnega vezista Svita Sešlarja, saj je ambiciozni turški drugoligaš Eyupraspor zanj v Ljubljano poslal ponudbo za odškodnino v višini 2,5 milijona evrov, ki naj bi zadovoljila tudi vodstvo kluba. Potem ko je Henriques dejal, da ima ekipa proti Galatasarayu za napredovanje en odstotek možnosti, se je razgovoril, kako kotirajo »ljubljanske delnice« proti prvaku Azerbajdžana: »Nedvomno višje kot proti Galatasarayu. Iskreno moram povedati, da je Qarabag zelo dobro moštvo in je favorit. Premore moštveno in individualno kakovost. Ima več izkušenj z igranjem v skupinskem delu evropskih tekmovanj in precej višji proračun.«

Qarabag je najuspešnejši azerbajdžanski klub in v zadnjem desetletju stalni udeleženec skupinskega dela evropskih tekmovanj. Sedemkrat je igral v skupinskem delu lige Evropa, leta 2017 v ligi prvakov in leta 2021 v konferenčni ligi, ko se je prebil v izločilne boje. Tvorec vseh uspehov je Gurban Gurbanov, ki je na klopi že od leta 2008 (vmes je bil dobro leto hkrati še selektor reprezentance) in ima sloves najboljšega trenerja v državi. Klub od leta 1993 deluje v Bakuju, kamor se je preselil iz mesta Aghdam, ki je bilo uničeno v vojni z Armenijo za Gorski Karabah. V letošnjih kvalifikacijah je Qarabag izločil Lincoln Red Impos iz Gibraltarja, izgubil s poljskim Rakowom in premagal finski HJK Helsinki. Qarabag ima zelo uigrano zasedbo, saj je izmed nosilcev igre odšel le reprezentančni napadalec Musa Qurbanly, nov obraz pa je ruski vratar Andrej Lunev.

»Qarabag je po kakovosti med Ludogorcem in Galatasarayem. Kolektivno je močnejši od Ludogorca, individualno pa na podobni ravni. Nekatere igralce poznam, saj so igrali na Portugalskem. Ena njihovih odlik je presing na nasprotno ekipo, tudi obramba je postavljena zelo visoko, igrajo zelo raznovrstno, vseskozi iščejo prazen prostor. Njihova igra je potrditev kakovosti dela trenerja. V kvalifikacijah za ligo prvakov so izpadli proti poljskemu prvaku po hudem boju,« je izpostavil 50-letni portugalski strokovnjak.

Olimpija ima s serijskim prvakom Azerbajdžana (10 naslovov) slabe izkušnje, saj jo je Qarabag izločil leta 2018 v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Azerbajdžanci so zmagali na prvi tekmi v Ljubljani z 1:0, na povratni je bil izid 0:0. To se je zgodilo po tem, ko je Olimpija pod Igorjem Bišćanom osvojila dvojno krono, a je predsednik Milan Mandarić odstavil priljubljenega Hrvata ter po zahrbtnem manevru menedžerskega lobija pripeljal neznanega Srba Ilijo Stolico, ki je vlekel poteze, povsem skregane z nogometno logiko. Priljubljenega napadalca Andreja Vombergerja je odpisal, tako da ga sploh ni prijavil za evropske tekme, z vezistom s potezo več Rokom Kronavetrom se je sprl, saj ga je postavil na povsem neustrezno mesto vodje napada. Stolica, ki se je leta 2018 pred povratno tekmo v Bakuju po hotelu sprehajal kar v kopalnem plašču, je po dobrem mesecu dni dobil odpoved v Ljubljani, kjer si je sicer napolnil žepe, nato pa pogorel v reprezentanci Srbije do 21 let in Partizanu.

Celje brez Luke Bobičanca

Celje je včeraj s posebnim letalom dopotovalo v Izrael, kjer ga danes ob 19. uri v Tel Avivu čaka prva tekma četrtega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo z Maccabijem, ki je velik favorit, a Celjani so optimistični, saj so nanizali šest zmag zapored. Na obeh letošnjih evropskih gostovanjih pri Vitorii in Nemanu so pokazali odlično igro in nadigrali tekmeca. Tako kot Celje je tudi Maccabi kvalifikacije začel v drugem krogu, izločil pa je Petroclub iz Moldavije in po pravi drami Larnaco s Cipra. Maccabi, 24-kratni izraelski prvak, ima zelo temperamentne navijače, prvi zvezdnik ekipe pa je legendarni izraelski reprezentant, 36-letni Eran Zahavi, ki je za klub dosegel že 150 golov. Trener izraelskega moštva je Robbie Keane, ki na klopi Maccabija še ni doživel poraza. Obeta se zanimiv trenerski dvoboj, saj sta bila Keane in Albert Riera soigralca v Liverpoolu. Velik minus za Celje bo neigranje Luke Bobičanca, najboljšega igralca kluba v dosedanjem delu sezone, ki nima pravice nastopa zaradi treh rumenih kartonov, vendar bo nared Mario Kvesić.

*** Ker prestopni rok traja do 31. avgusta, so vrata odprta za prihode in odhode. Pričakujemo, da bo klub zapustilo nekaj dobrih igralcev, a spremljamo trg, da bomo našli enakovredne zamenjave zanje. Če nekdo odide na boljše, je to le dobro za klub. Joao Henriques, trener Olimpije

Maribor kaznovan s 40.000 evri Evropska nogometna zveza (Uefa) je izrekla kazen za izgrede navijačev na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem. Maribor mora plačati 40.000 evrov. Fenerbahče bo plačal 30.000 evrov in vse stroške škode na stadionu Ljudski vrt, ki so jo povzročili navijači Fenerbahčeja, ter eno tekmo v gosteh odigral brez svojih navijačev.