Velibor Čolić: Knjiga odhodov (Goga)

Ko se je leta 1992 28-letni sarajevski študent književnosti Velibor Čolić znašel na končnem cilju svoje begunske poti, v Rennesu, ni znal niti besede francosko. S perspektive begunca, ki je doživel neizrekljive grozote, je o svojih vtisih napisal s črnim humorjem in ironijo začinjen Priročnik za izgnance, ki je pri nas izšel leta 2020. Knjiga odhodov je nadaljevanje te avtobiografsko obarvane zgodbe, v kateri avtor v svojem značilnem slogu popisuje različne vidike francoske družbe.

Muanis Sinanović: Na senčni strani blokov (LUD Literatura)

Odkar je leta 2012 prejel nagrado SKS za literarni prvenec, je pesnik, pisatelj in literarni kritik Muanis Sinanović izdal več pesniških in kratkoproznih zbirk ter se razveselil nagrade kritiško sito in Stritarjeve nagrade za literarno kritiko. Njegovo najnovejše kratkoprozno delo skozi mešanico realizma in fantastike obravnava nekatere sodobne fenomene, kot so odtujenost, hedonizem, potrošništvo in osamljenost, pri čemer v središče postavlja posameznika v mestnem okolju.