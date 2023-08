V trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov, ki je že več kot pol stoletja osrednja ustanova za preučevanje naivne in samorastniške umetnosti v Sloveniji, so zagnali novost, virtualno Galerijo likovnih samorastnikov Trebnje. Gre za inovativno povezovanje zbirke del naivne umetnosti s sodobnimi tehnologijami, ki omogočajo digitalno obogateno doživljanje kulturne dediščine, pojasnjujejo v galeriji. Tako so posebno pozornost namenili tehnologiji obogatene resničnosti in med drugim razvili mobilno aplikacijo Virtualni vodnik GLST, ki obisk galerije popestri z virtualnim sprehodom po stalni razstavi, omogoča pa tudi vpogled v bogat arhiv galerije. Novost bodo podrobneje predstavili danes od 9. do 19. ure, ko obiskovalce vabijo na dan dogodivščin s Samom Rastnikom, ki je »glavni junak« virtualnega vodnika.

Z aplikacijo na ogled razstave

Zgodnji dopoldan bo namenjen otrokom, ki bodo ustvarjali v okviru poletnih delavnic Cikoletje, postali galerijski duhci, se preobrazili v Sama Rastnika ali spoznavali virtualno galerijo. Osrednji del dogodka se začne ob 11. uri, ko bodo predstavili novo virtualno pridobitev in druge galerijske novosti, potekala bo tudi posebna medgeneracijska nagradna igra. Raziskovalke in raziskovalci samorastniške umetnosti bodo lahko ob pomoči virtualnega vodnika spoznavali galerijske sobe in park likovnih samorastnikov. Vstop bo brezplačen za vse, ki si bodo na pametno napravo naložili aplikacijo in jo preizkusili. Deset najhitrejših obiskovalcev, ki bodo ob usmeritvah uspešno izpolnili vse naloge, pa bo prejelo posebno presenečenje, dodajajo v galeriji.

Projekt, vreden dobrih 133.000 evrov, je sofinanciran z evropskimi sredstvi podpore za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER. V okviru projekta so potekale tudi delavnice Naivna umetnost v digitalnem okolju, na katerih so udeleženci ob pomoči strokovnjakov spoznavali digitalno fotografijo, odlivanje kiparskih odlitkov in 3D-tisk ter oblikovali edinstvene galerijske spominke.