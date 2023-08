Skoraj leto in pol so španski kriminalisti opazovali jadrnivo v lasti dveh sumljivih tipov iz Italije in Hrvaške. Konec julija se jim je potrpežljivost obrestovala. Kriminalistična akcija, ki jo je zaradi sodelovanja Špancev z organi pregona iz Italije, Srbije in Hrvaške koordiniral Europol, se je končala z zasegom 700 kilogramov kokaina ter aretacijo pomembnih članov mednarodne tihotapske mreže, ki je skrbela za prevoz velikih količin droge iz Južne Amerike prek Kanarskih otokov v Evropo.

Potrpežljivost preiskovalcev

Marca lani je španskim preiskovalcem v oči padla jadrnica, ki je plula pod poljsko zastavo in je bila stalno zasidrana na Kanarskih otokih. Sumili so, da gre za eno od plovil, s kakršnimi tihotapci prek Atlantskega oceana prevažajo večje količine droge. Vse od takrat so vztrajno opazovali plovilo ter posadko, ki sta jo v bistvu sestavljala Hrvat in Italijan. Vedeli so, da je Italijan povezan z zloglasno kalabrijsko mafijsko združbo 'Ndrangheta, za Hrvata pa so sumili, da je del balkanskega tihotapskega kartela. A jima niso mogli nič. Že res, da sta kljub temu, da sta bila uradno brezposelna in brez dohodkov, živela razkošno življenje in da je bila tudi jadrnica ves čas v brezhibnem stanju, a kriminalnih aktivnosti praktično ni bilo. Jadrnici so sledili na nekaterih povsem običajnih, bolj ali manj turističnih poteh. Potem pa se jim je po letu in pol nasmehnila sreča. Plovilo se je 27. julija odpravilo na nenavadno pot proti zelo odmaknjenemu otočku sredi oceana. Drugega avgusta se je od tam začelo vračati proti Kanarskim otokom. Tri dni kasneje so ga prestregli španski organi pregona. V kabini jadrnice so odkrili nič manj kot 700 kilogramov kokaina. Oba člana posadke so aretirali, ob tem pa še Hrvata in Srba, ki sta operacijo vodila s kopnega. Seveda so jim zasegli tudi telefone, prek katerih so usklajevali kriminalno dejavnost.

Povezovanje kriminalnih združb

Iz Europola so sporočili, da gre za zelo pomembno operacijo. Ne toliko zaradi količine zasežene droge (ki je seveda zelo velika), pač pa zato, ker so organi pregona spoznali, kako potrpežljivi in vztrajni so lahko kriminalci pri svoji dejavnosti. Ti štirje so se namreč povsem potuhnili za leto in pol, vmes živeli običajno življenje v upanju, da kriminalistom ne bodo več sumljivi. A so se ušteli. In še eno spoznanje te operacije: »Preiskava je razkrila, da različne, na prvi pogled konkurenčne kriminalne združbe med seboj tesno sodelujejo in svoje člane za daljše obdobje pošljejo v odmaknjene kraje, da se lahko pripravijo za večje posle z drogo. Mednarodno sodelovanje organov pregona je za pregon takih kriminalnih združb torej ključnega pomena,« so sporočili z Europola.