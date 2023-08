Višje sodišče Poharju zvišalo kazen

Marca letos je bil Vinko Pohar na celjskem okrožnem sodišču obsojen na sedem let zapora zaradi poskusa uboja, ker je sostanovalca v domu upokojencev zabodel z nožem. Višji sodniki so sodbo spremenili in ga zaradi poskusa umora obsodili na deset let.