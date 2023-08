Hudič se vedno skriva v podrobnostih ali v drobnem tisku. Če se držimo črke zakona in členov zavarovalnih pogodb, ni kaj storiti. V slovenskem zavarovalnem združenju so že povedali, da bi drugačna izplačila lahko ogrozila poslovanje zavarovalnic, ki sicer kujejo visoke dobičke. Krivi smo si torej sami, ker pri sklepanju zavarovanj nismo bili bolj pozorni. Ker nismo predvideli, da nam bodo tisočletne vode odplavile hišo in uničile domovanje. Zavarovalnice so pač gospodarske družbe, ki morajo ravnati gospodarno in poslovati čim bolje. Zato tudi ne preseneča, da poslujejo z visokimi dobički in imajo njihove uprave sanjsko visoke plače. Ne nazadnje zavarovanci leta in desetletja pridno plačujemo mesečne premije, na katere računamo v kriznih trenutkih. A ob najhujšem, kot se je izkazalo v tem primeru, na koncu nimamo nič ali bore malo. Zavarovalnice pa si z našimi vplačili polnijo račune in izplačujejo nagrade. x Nedeljski dnevnik