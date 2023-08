Kot poročajo skoraj vsi mediji, naj bi letalo tipa embraer sestrelila ruska vojska z dvema raketama s-300. Tudi zaradi tega je na omrežju Telegram med privrženci Prigožina zavrelo in ti že odkrito napovedujejo »drugi marš za pravico« na Moskvo. Nazadnje so tam zapisali, da če se novica o smrti Prigožina in Utkina potrdi, »bomo zavzeli Kremelj«.

Jevgenij Prigožin je bil dolga leta tesen zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Odnos med njima se je močno skrhal, ko je 24. junija letos Prigožin svojo najemniško vojsko Wagner, ki je delovala v Ukrajini, pozval k uporu. Oklepniki najemniške vojske so se 24. junija že peljali proti Moskvi, v še bolj šokantnem preobratu pa je Prigožin kasneje svojim vojakom zapovedal, naj prenehajo z napredovanjem proti Moskvi. Prekinitev upora je tedaj izpogajal beloruski predsednik Aleksander Lukašenko.

Prekinitev upora je bila presenetljiva tudi zaradi dolge zgodovine nesreč Putinovih nasprotnikov ter nasprotnikov njegovega režima. Več je bilo zastrupitev z jedrskimi izotopi v pijači. Od pričetka invazije na Ukrajino pa je več Putinovih kritikov v sumljivih okoliščinah v smrt padlo skozi okna.

Footage of the uncontrolled fall of Prigozhin's plane immediately after two explosions in the sky. The local resident speaks about two explosions. It can be seen that the aircraft does not have one wing. pic.twitter.com/R0XcGgnWdE