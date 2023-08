Po besedah Crneka so se z odborom stanovalcev dogovorili, da bodo do nedelje predali potrebne popise in ocene škode, na podlagi katerih bi občina oblikovala neko skupno oceno stroška za kvadratni meter popravila. Občina pa je v ta namen že aktivirala svoje izvajalce in jih prosila, naj oblikujejo ponudbe.

Crnek je ob tem potrdil napoved ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da s prošnjo za pomoč pri sanaciji infrastrukture ne bodo obremenjevali države. Škodo v ocenjeni višini dveh milijonov evrov pa bodo prijavili, saj država ta podatek potrebuje za pridobitev evropskih sredstev.

Šefic je nadaljeval, da mestna občina še ugotavlja, zakaj so protipoplavni ukrepi na tem območju popustili in kje v verigi so se pokazale pomanjkljivosti. Odgovor na to bo na državni ravni iskala strokovna ekipa najboljših strokovnjakov, ki bo dala priporočila, na podlagi katerih se bo načrtovala dolgoročna sanacija vodotokov. Ob tem je spomnil, da so nekateri vodotoki v državi svojo strugo spremenili tudi za več deset metrov. Trenutno pa po državi uvajajo predvsem nujne ukrepe, da v primeru močnejšega dežja ne bi prišlo do vnovičnih poplav. Šefic upa, da del ne bo preprečilo slabo vreme.

Po Crnekovih besedah si bo stanje v Ljubljani že v petek začela ogledovati ekipa pod vodstvom hidrologa Roka Fazarinca z namenom, da pridobi celovite informacije in nato predlaga rešitve. Pretok vode v predelu Sneberij namreč ni bil običajen, saj sta se Sava in Sora, namesto, da bi se zlivali postopno, kot je bilo značilno zadnjih 20 let, obe zlili naenkrat. »Tega ni nihče pričakoval,« je dejal ljubljanski podžupan.

V zadnji vodni ujmi so poplave zajele tudi del Ljubljane. Sava je poplavila zlasti predela Tacna in Sneberij, številni občani pa se te dni srečujejo tudi s težavami pri sanaciji svojih domov. Zlasti v Sneberjah so bili tudi kritični do oblasti in pomanjkanja preventive. Občina sicer pričakuje, da se bo obnova objektov lahko začela po 10. septembru.