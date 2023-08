Kazen za oba kluba je razvidna iz dokumenta pritožbene komisije Uefe, ki ga je STA pridobila od krovne zveze. Nogometni klub Maribor so z denarno kaznijo v višini 40.0000 evrov kaznovali zaradi metanja predmetov na igrišče ter "nezadostne omejitve gibanja gledalcev".

Predstavniki gostujoče turške zasedbe pa bodo morali plačati 30.000 evrov zaradi metanja predmetov na igrišče, prižiganja bakel ter povzročitve škode in vdora njihovih navijačev na vzhodno tribuno Ljudskega vrta.

Pri Fenerbahčeju so prejeli še prepoved potovanja njihovih navijačev na naslednjo gostujočo evropsko tekmo. Prav tako bodo morali pri Fenerbahčeju plačati škodo, ki so jo navijači povzročili na stadionu Ljudski vrt.

Ob tem so pri Uefi Fenerbahčeju naročili, da morajo najkasneje v 30 dneh stopiti v stik s predstavniki NK Maribor ter se dogovoriti za poravnavo škode.

Na tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Mariboru med domačim klubom in Fenerbahčejem je prišlo do navijaških izgredov. Zaradi teh je policija izpraznila tribuno Ljudskega vrta s turškimi navijači. Policija je štirim razgrajačem izdala plačilne naloge, obravnavala pa je tudi dve kaznivi dejanji.

Po podatkih policije je bilo med približno 10.000 navijači na stadionu 800 gostujočih navijačev Ultras Fenerbahce in 500 navijačev Viol. Med njimi je po poročanju slovenskih medijev v 65. minuti prišlo do incidenta, ki je povzročil daljšo prekinitev tekme.

Mariborski navijači, domnevno člani navijaške skupine Viole, so se pretihotapili do tribune gorečih turških navijačev in odtujili zastavo, ti pa so se jezno odzvali z vdorom na igrišče ter se povzpeli na vzhodno tribuno, kjer so bile nastanjene družine, je o dogodkih poročal Sportklub. Gostujoči navijači so želeli obračunati z Mariborčani, a jih je nato ustavila policija.

Fenerbahče je sicer zanesljivo premagal Maribor. V Ljudskem vrtu je bilo 3:0, skupaj s prvo tekmo je zasedba iz Istanbula slavila z izidom 6:1.