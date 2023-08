»Chandrayaan-3 je uspešno pristal na Luni,« je sporočila indijska vesoljska agencija Isro. Pristanek je potrdil tudi indijski premier Narendra Modi, ki se sicer trenutno v Južni Afriki udeležuje vrha skupine Brics, poroča britanski BBC.

The historic moment for India...!!! Chandrayaan 3 landed on the moon. pic.twitter.com/KKIt3nys7d

Chandrayaan-3 je vzletela že 14. julija in kasneje vstopila v neke vrste tekmo z rusko sondo Luna-25, ki je vzletela 11. avgusta, da bi kot prva dosegla južni pol Lune. Ruska sonda je sicer v soboto med poskusom pristanka strmoglavila na Lunino površje, tako da je indijsko plovilo danes kot prvo pristalo v bližini doslej malo raziskanega južnega pola Lune.

Indijska sonda bo sedaj izvajala znanstvene poskuse, zbirala podatke o mineralni sestavi površja Lune in preverjala morebitno prisotnost vode na južnem polu Zemljinega naravnega satelita.

Potencial za obstoj vode na Luni je postal pomemben vidik vesoljske tekme med Indijo in Rusijo, pa tudi Kitajsko, Evropo in ZDA - predvsem zaradi potencialnega izkoriščanja različnih surovin na Luninem površju.

Uspeh na tem področju bi po pričakovanjih analitikov lahko služil kot osnova za vzpostavitev postojanke na Luni, ki bi lahko v prihodnosti postala izhodišče za odprave na Mars in globlje raziskovanje vesolja.

Chandrayaan-3 Mission: 'India🇮🇳, I reached my destination and you too!' : Chandrayaan-3 Chandrayaan-3 has successfully soft-landed on the moon 🌖!. Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3