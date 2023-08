Četverica je skušala v ponedeljek nekaj pred 22. uro iz postaje mestnih koles na Seidlovi cesti v Novem mestu iztrgati in ukrasti kolo. Pri tem je nepridiprave zalotil 46-letnik in jih opozoril na neprimernost početja. Eden od storilcev ga je napadel in udaril ter hudo poškodoval, četverica pa je nato zbežala in za seboj pustila ukradeno kolo. Hudo poškodovanega 46-letnika so oskrbeli v novomeški bolnišnici, ukradeno električno kolo znamke Kenzel pa so policisti zasegli in ga bodo vrnili lastnikom, so sporočili iz PU Novo mesto.

Policisti so še isti večer izsledili in pridržali 22-letnega osumljenca iz Brezja, v družbi 16-letnice in 15-letnika. V torek zjutraj so izsledili in pridržali še domnevnega četrtega člana skupine, 27-letnika iz Otočca, ki ga sumijo kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Danes so 27-letnika s kazensko ovadbo iz policijskega pridržanja privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novem mestu, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor.

Policisti so 27-letnika v zadnjih letih že obravnavali zaradi prekrškov zoper javni red in mir ter kaznivih dejanj z elementi nasilja in premoženjskih kaznivih dejanj. Za podobna dejanja so večkrat že obravnavali tudi 22-letnika, ki bo kazensko ovaden zaradi tatvine.

Z dejanjem je četverica novomeški mestni občini po prvih ocenah povzročila za okoli 2500 evrov škode.