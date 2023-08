Ob tem so pri Uefi Fenerbahčeju naročili, da morajo najkasneje v 30 dneh stopiti v stik s predstavniki NK Maribor ter se dogovoriti za poravnavo škode, ki so jo povzročili navijači gostujoče ekipe, ki so uničevali sedeže in jih zmetali na igrišče.

Na tekmi tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Mariboru med domačim klubom in Fenerbahčejem je prišlo do navijaških izgredov. Zaradi teh je policija izpraznila tribuno Ljudskega vrta s turškimi navijači. Policija je štirim razgrajačem izdala plačilne naloge, obravnavala pa je tudi dve kaznivi dejanji.

Po podatkih policije je bilo med približno 10.000 navijači na stadionu tudi 800 gostujočih navijačev Ultras Fenerbahce in 500 navijačev Viol. Med njimi je po poročanju slovenskih medijev v 65. minuti prišlo do incidenta, ki je povzročil daljšo prekinitev tekme.

Mariborski navijači, domnevno člani navijaške skupine Viole, so se pretihotapili do tribune gorečih turških navijačev in odtujili zastavo, ti pa so se jezno odzvali z vdorom na igrišče ter se povzpeli na vzhodno tribuno, kjer so bile nastanjene družine, je poročal Sportklub. Gostujoči navijači so želeli obračunati z Mariborčani, a jih je nato ustavila policija.

Fenerbahče je sicer zanesljivo premagal Maribor. V Ljudskem vrtu je bilo 3:0, na koncu pa je zasedba iz Istanbula slavila s skupnim izidom 6:1.