Izvor mesnih kroglic se povezuje s Perzijo, kjer jih omenjajo že v prvih do danes ohranjenih zapiskih, pogosto pa jih omenjajo tudi v vseh pisnih virih, povezanih s kuhinjo starega Rima, od koder naj bi se pozneje razširile po vsej Evropi. Tudi na skrajni sever med Vikinge, kjer so mesne kroglice oziroma köttbullar postale ena najbolj znanih švedskih jedi, njihov sloves pa se je razširil po vsem svetu.

Kot v svojih zapiskih navaja ena najbolj znanih raziskovalk zgodovine evropske kulinarike Rachel Laudan, so mesne kroglice del švedske kuhinje že stoletja, prvi ohranjeni recepti pa naj bi datirali v 18. stoletje, ko je švedski kralj Karl Xll. z obiska v Turčiji med vsem drugim prinesel tudi recept za to danes nadvse cejeno jed. Tudi zato naj bi bile današnje švedske kroglice bolj podobne vzhodnjaškim kot pa denimo rimskim ali pozneje italijanskim mesnim kolegicam, za silno popularnost tako med Skandinavci kot tudi med drugimi Evropejci pa naj bi bil zaslužen pohištveni velekoncern Ikea.

V začetku petdesetih let so jih namreč začeli streči v svojih trgovinah, v katerih so imeli in še imajo ob pohištvu tudi samopostrežne restavracije, v osemdesetih pa so jih v zamrznjeni obliki začeli prodajati še na svojih prehranskih oddelkih. Da ljudje ne bi pozabili na njih, so v času korone svojim zvestim kupcem in sestavljavcem pohištva po vsem svetu, ki so bili primorani preživeti čas epidemije po možnosti na njihovih zofah in kavčih, celo zaupali svoj skrivnosten recept, s katerim jih osrečujejo že več kot sedemdeset let.

Danes köttbullar še vedno veljajo za švedsko nacionalno jed in tako na Švedskem kot po vsem Skandinavskem polotoku jih največkrat postrežejo v sožitju s bogato smetanovo omako in pire krompirjem ter dodatkom brusnične marmelade, narejene pa so iz različnih kombinacij mesa. Najsi bo to svinjina, govedina, teletina, ponekod se v njih znajde tudi kakšen kos ribe ali severnega jelena.

Mesne kroglice po Ikeinem receptu Sestavine za 4 osebe: 500 g mletega govejega mesa 250 g mletega svinjskega mesa 1 sesekljana čebula 1 sesekljan strok česna 100 gkrušnih drobtin 1 jajce 5 velikih žlic mleka peteršilj, sol in poper Kremna omaka: 40 g masla 40 g bele moke 150 ml zelenjavne jušne osnove 150 ml goveje jušne osnove 150 ml smetane za kuhanje 2 čajni žlički sojine omake 1 čajna žlička gorčice Priprava: 1. Kroglice: skupaj zmešamo govedino in svinjino. Dodamo sesekljano čebulo in česen, krušne drobtine in jajce ter dobro premešamo. Dodamo še mleko, sol in poper po okusu. 2. Mesno mešanico s prsti oblikujemo v majhne kroglice, zložimo na krožnik, nato pa za dve uri postavimo v hladilnik, da bodo ohranile svojo obliko med peko. 3. V ponvi segrejemo olje in vanj položimo kroglice. Pečemo toliko časa, da lepo porjavijo. Nato jih preložimo v ognjevarno posodo s pokrovom ter pečemo v pečici na 180 stopinjah Celzija še 30 minut. 4. Omaka: v ponvi stopimo maslo in dodamo 40 g moke ter mešamo 2 minuti, dodamo zelenjavno in mesno jušno osnovo in še naprej mešamo. Nato dodamo smetano, sojino omako in gorčico ter spet mešamo, dokler ne začne brbotati. 5. Kroglice serviramo na krožnik in jih prelijemo z omako.

Pire krompir s svežimi začimbami Sestavine za 4 osebe 1 kg krompirja 75 g masla 1 dcl polnovrednega mleka 1 dcl sladke smetane 2 stroka česna 4 velike žlice sesekljanih zelišč po lastnem okusu (rožmarin, timijan, drobnjak, peteršilj, koper …) Sol in poper Priprava: Krompir olupimo, ga narežemo na približno štiricentimetrske kose in ga kuhamo v kropu z eno žličko soli. Odlijemo vodo in ga denemo nazaj v posodo, v kateri se je kuhal, dodamo polovico masla, vroče mleko, smetano, solimo po okusu in vse skupaj dobro pretlačimo s tlačilko za krompir. Nato zmesi dodamo polovico zelišč in vse skupaj dobro premešamo, na koncu pa na vse skupaj pridamo še preostanek masla in zelišč.