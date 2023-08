Ne le, da v tem sendvičku ne uporabimo klasičnega kruha, še nadev je izjemno neklasičen. Ampak naj vas to ne prestraši, okusi so fenomenalni. Ker uporabimo klasične sestavine, ki so na voljo čisto povsod, ni razloga, zakaj te poslastice ne bi pripravili. Zakaj bi vedno jedli ene in iste sendviče?!

Priprava celotne jedi je resnično enostavna in hitra. Za kruhke skupaj zmešate le moko, nekaj pecilnega praška in soli ter grški jogurt, vse na hitro pregnetete in oblikujete v oblike kruhka ter vse enostavno le popečete nekaj minut na strani. Potem na hitro popečete še breskve in na koncu kruhke le še obložite. Res je hitro in nadvse enostavno.

V tej jedi se nahajajo:

Neverjetno hitri in okusni jogurtovi kruhki – Skupaj zmešajte moko, pecilni prašek, sol in grški jogurt. Testo na hitro pregnetete z rokami in oblikujete v kruhke. Nato jih na hitro spečete na suhi ponvi – le nekaj minut na stran. Nič kompliciranja, nič čakanja na vzhajanje, nič pretiranega gnetenja.

Zelenjava in sadje – Tokrat smo uporabili rukolo, lahko pa bi tudi solato ali svežo špinačo. Za sladkobo tokrat poskrbi breskev, ki jo na suhi ponvi na hitro popečemo. Tako postane še bolj sladka in neustavljiva.

Odlična (piščančja) mortadela in burata – Poleg piščančje mortadele na kruhek položite še burato, lahko tudi čisto navadno mocarelo, kozji sir ali feto.

Dodatki – Za čudovito svežino poskrbi še sveža bazilika, pa tisto piko na i pa kapljice medu, ki vse sestavine na kruhku lepo poveže in poskrbi, da okusi zasijejo.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

100 g (pirine) moke s pecilnim praškom (ali + žlička pecilnega praška)*

70 g grškega jogurta

1/2 žličke soli

1 košček stopljenega masla

1 velika pest rukole

1 krogla burate (ali mocarela)

4 rezine (piščančje) mortadele

1 breskev

1 žlica tekočega medu

sveža bazilika

poper

PRIPRAVA

V skledi zmešajte moko s soljo in pecilnim praškom, če ta še ni dodan v moko. Dodajte grški jogurt in najprej premešajte s kuhalnico, nato pa z rokami oblikujte kroglo testa. Razdelite jo na štiri kose in oblikujte kroglice. Pokrijte jih s krpo in pustite počivati 10 minut. Spočite kroglice razvaljajte v tanke kruhke – približno 5 mm debele. Specite jih na suhi ponvi ali grilu – približno 3 minute na stran.

Breskev narežite na rezinice in tudi te popecite na suhi ponvi ali grilu.

Tople kruhke premažite s stopljenim maslom, obložite z rukolo, nanjo natrgajte burato, dodajte piščančjo mortadelo in pečene breskve. Pokapajte z medom in po želji potresite še z malo popra ter okrasite z baziliko. Takoj postrezite, saj so topli kruhki najboljši.