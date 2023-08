V poslovni coni zahodno od Aten je v torek izbruhnil požar, ki je ponoči zajel tovarniške hale in jih uničil, odjeknilo je več eksplozij. Še vedno gori tudi severozahodno od Aten v smeri gorovja Parnita, kjer so gasilci celo noč skušali preprečiti, da bi se ogenj razširil na gorovje. Parnita velja za zelena pljuča Aten.

Požari so že uničili hiše v predmestjih Hasia in Fili, grozijo pa tudi predmestju Menidi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Že v torek so oblasti odredile evakuacijo več deset tisoč ljudi v zahodnem atenskem okrožju Ano Liosia.

Našli osemnajst trupel

Tudi zaradi požarov ob meji s Turčijo so oblasti odredile več evakuacij. V torek so v bližini meje našli 18 trupel, domnevno naj bi šlo za migrante, med njimi pa sta bila tudi dva otroka, je sporočila policija.

V Grčiji imajo trenutno najmanj 15 večjih požarov, ki so razvidni iz satelitskih posnetkov. Med drugim ogenj divja še na otokih Evboja in Kitnos ter v pokrajini Bojotija. Gasilcem pa je uspelo ukrotiti požar na otoku Samotraki, kjer sicer prebivalci ostajajo brez elektrike.