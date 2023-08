Glede na navedbe ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba sestrelila dva drona nad mestoma Možajsk in Himski v moskovski regiji. Tretjega, ki je padel na stavbo v izgradnji v središču Moskve, naj bi ustavili s pomočjo elektronskih sistemov, nakar je izgubil nadzor in padel, sporočilo ministrstva povzemajo tuje tiskovne agencije.

Sobjanin je medtem na Telegramu dodal, da reševalne službe pregledujejo območje padca drona, kjer da je bilo v dveh sosednjih stavbah razbitih več oken. Tako župan mesta kot obrambno ministrstvo sta javila, da ni poročil o žrtvah.

Začasno je bil ustavljen promet na moskovskih letališčih Vnukovo, Domodedovo in Šeremetjevo, pa tudi na vojaškem letališču Žukovski.

Ruske oblasti so napad z droni opisale kot »še en poskus režima v Kijevu, da izvede teroristični napad«.

Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, gre za že šesto zaporedno noč zračnih napadov na območje ruske prestolnice, ki so se v zadnjih mesecih okrepili.

Tarča napada z dronom pa je bila danes tudi ruska obmejna regija Belgorod. »Trije civilisti so bili ubiti,« je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov. Kot je pojasnil, so ukrajinske sile s pomočjo drona odvrgle eksplozivno napravo v kraju Lavi, ko so bili ljudje na ulici.

Medtem so se na pogostejše napade na območje Moskve odzvali v ZDA. Ameriško zunanje ministrstvo je zagotovilo, da ne spodbujajo ali omogočajo napadov znotraj Rusije, poroča britanski BBC. Poudarili so, da je odločitev Ukrajine, kako se bo branila pred rusko invazijo. Rusija bi lahko kadarkoli končala vojno, tako da se umakne iz Ukrajine, je dodal tiskovni predstavnik ministrstva.