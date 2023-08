Pisana druščina domačih in tujih razstavljavcev bo vsak dan od 9. do 18. ure ponujala inovativne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme. Na voljo bodo semena, sadike, izdelki za prehrano ter nego živali in rastlin, oprema za živilskopredelovalno industrijo in gastronomijo. Bogat bo program kmetijskih gradenj ter opreme za urejanje vrtov in okolice bivališč. Nekaj vprašanj smo naslovili na vodstvo sejma.

Katere vsebine sejma bi posebej izpostavili?

Vsebinski poudarki bodo na mednarodnem letu prosa, mladih v kmetijstvu, inovacijah in digitalizaciji kmetijstva prihodnosti, podnebnih spremembah in vodnih virih, ekološkem kmetijstvu, hrani iz naše bližine, prehranski varnosti, krepitvi podeželskih območij, biotski raznovrstnosti, našem gozdnem in lesnem bogastvu, prehranski in energetski samooskrbi ter obnovitvenem kmetijstvu.

Predstavljeni bodo najsodobnejši dosežki s področja kmetijske mehanizacije, traktorji in priključki vodilnih svetovnih znamk, prikolice, trosilniki, plugi, cisterne, mini bagri, nakladalci, zgrabljalniki, brane, gibljive vile za prekopavanje, profesionalne kosilnice, baterijski stroji in robotske kosilnice, motokultivatorji, hladilna tehnika, sušilnice, protitočni sistemi, namakalni sistemi, tehnološke inovacije za hleve (konstrukcije, prezračevanje, fasade), za rejo živali (krmni trakovi) in vzgojo rastlin, pletveniki, repromateriali za baliranje … Zelo veliko bo videti tudi na področju gozdarstva, vinogradništva, sadjarstva …

Sejem Agra slovi po dobri hrani in pijači. Kaj naj obiskovalci pričakujejo?

Predstavljeni bodo izbrani pridelki, prehranski izdelki slovenske živilsko predelovalne industrije in dopolnilne dejavnosti kmetij. Vinska hala bo ponujala plemenita vina ter vinogradniško in vinarsko opremo. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo predstavila najvidnejša živilska podjetja Slovenije, slovensko sadje in odlične pekovske izdelke. Čebelarska zveza Slovenije bo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja organizirala promocijo čebelarstva, čebel in shem kakovosti. Vrstile se bodo pokušnje kmetijskih pridelkov, izdelkov dopolnilne dejavnosti kmetij, dobrot iz reje avtohtonih živali, nagrajenih izdelkov z ocenjevanj kakovosti AGRA 2023 ter nagrajenih vin Vino Slovenija Gornja Radgona v vinski hali in Vinskem hramu, tudi z Majo Pečarič, Vinsko kraljico Slovenije 2023.

Pomemben del sejma je posvečen živalim. Kaj bo zanimivega na tem področju?

Najboljše tradicije in nove prakse bodo oživljale strokovne predstavitve govedoreje, konjereje, drobnice ter razstava avtohtonih pasem domačih živali s ponudbo izdelkov kmetij. Maneža bo vsak dan prizorišče atraktivnih revij. Vabijo tudi razstava malih živali, rib v ribniku in Vrtec malih živali za najmlajše. V nedeljo in torek bo na voljo prikaz športnega konjeništva ter v sredo drobnice in pastirskih psov.

Kaj pa na področju rastlin, pomembnih za prehrano?

S praktičnimi nasveti bodo postregli praznično urejeni osrednji sejemski vrt Biotehniške šole Rakičan, učni eko poligon Zeleni dragulji narave pod taktirko Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, Permakulturni center Pomurskega sejma z vzorčnim čebelnjakom in hiško iz slamnatih bal, gozdno parkovni nasad ter nasad starih sort jablan in trt, razširjenih v Sloveniji.

Sejem bodo spremljali številni strokovni posveti, predavanja in okrogle mize na aktualne tematike. Praktični nasveti iz prve izkušene roke bodo na voljo tako vrtičkarjem in ljubiteljem malih živali kot tudi pravim kmetom.

S čim bo sejem še navdušil obiskovalce?

Sejem AGRA bo nagradil obiskovalce s številnimi zanimivimi predstavitvami, nepozabnimi doživetji, ugodnimi nakupi in odlično kulinariko. Na sporedu bodo sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, tekmovanje v plesanju polke, v vlečenju vrvi, prikaz vodenja teličkov s strani najmlajših rejcev, srečanje starodobnih traktorjev Steyr ter številna druga stanovska in prijateljska srečanja.