V napadu na pristaniško mesto so bile zadete stavbe, ki se uporabljajo v proizvodnji in odpošiljanju, med poškodovanimi poslopji so tudi žitnice, je javil lokalni guverner Oleg Kiper. Zračna obramba je po navedbah vojske med napadom sestrelila devet dronov šahed iranske izdelave. Izbruhnil je požar, ki naj bi ga že obvladali.

Civilnih žrtev v zadnjem tovrstnem napadu od propada dogovora o izvozu žita prek Črnega morja ni bilo.

So pa trije ljudje umrli na vzhodu Ukrajine, kjer sta bili tarča dve vasi blizu mesta Liman. Žrtve naj bi bili trije starejši ljudje, stari od 63 do 88 let, ki so med obstreljevanjem sedeli na klopi v vasi Torske. Poleg njih je bil v kraju en človek ranjen, še en civilist pa je utrpel poškodbe v vasi Zakitne, je na Telegramu objavil guverner regije Doneck Pavlo Kirilenko.

Glede na navedbe tožilstva v Donecku sta bili vasi tarča topniškega obstreljevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ločenem napadu so bili v vasi Seredino-Buda na severovzhodu Ukrajine, blizu meje z Rusijo ranjeni štirje ljudje, stanovanjsko poslopje pa je zadel dron, so na Facebooku sporočile regionalne vojaške oblasti.