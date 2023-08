Dan po osvojeni sedmi slovenski kolajni na atletskih svetovnih prvenstvih je najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh strnil svoje misli na sprejemu na slovenskem veleposlaništvu v Budimpešti, kjer sta ga sprejela slovenski veleposlanik Marjan Cencen in predsednik Atletske zveze Slovenije Primož Feguš. Slovenske atletske vrste so zastopali še Matic Ian Guče, Agata Zupin in Neja Kršinar.

»Čeprav sem prvi atlet na svetu, ki na svetovnem prvenstvu z metom prek 70 metrov ni osvojil zlate kolajne, sem zadovoljen s srebrnim odličjem. Met diska je v zadnjih sezonah izjemno napredoval. Še pred desetimi leti so atleti osvajali kolajne z meti okrog 65 metrov, zdaj je kaj takšnega nepredstavljivo. Raven dvigujemo še naprej. S Stahlom sva si po neverjetni tekmi, ki je poleg naju ne bo pozabil še marsikdo, čestitala, vsako tekmo se podpirava in sva zelo dobra prijatelja. Zavedava se, da drug drugega potiskava do limitov in napredujeva. Svetovni rekord bo padel, le vprašanje časa kdaj. Stahl je res star čez 30 let, a bo po mojem mnenju vztrajal vsaj še dve leti, saj bodo prihodnje leto olimpijske igre, čez dve leti pa bo branil zlato kolajno s svetovnega prvenstva. Veselim se najinih naslednjih dvobojev, v tej sezoni pa se bova pomerila na vseh štirih tekmah, na katerih bom še tekmoval,« je odgovarjal 24-letni Kristjan Čeh, ki bo imel danes ob 19. uri sprejem na nogometnem igrišču v domačem kraju Podvinci pri Ptuju.

Pri prehrani ne pazi

Ptujčan pravi, da bosta s trenerjem Gerdom Kanterjem na podlagi letošnjih izkušenj storila vse, da sredi sezone ne bo več izgubil občutka pri tehniki metov. V neformalnem pogovoru se je spraševal, ali morda zato ni ubranil lanskega naslova svetovnega prvaka, saj je imel podatek, da Stahl v zadnjih dneh pred prvenstvom na treningih redno meče prek 70 metrov. »Tudi sam sem prišel v Budimpešto odlično pripravljen, najbolje v sezoni, a pravi občutek sem dobil šele štiri dneve pred tekmo. Dolgo sem iskal prave občutke in izgubil precej energije. Za razliko od lani v Oregonu, ko sem imel stabilno tehniko in sem se osredotočal le na rezultat,« meni Ptujčan, ki bo prihodnje leto v Rimu naskakoval naslov evropskega prvaka, vrhunec pa bodo olimpijske igre v Parizu. »Na zadnjih igrah sem bil brez trenerja, prepuščen sam sebi. Prihodnje leto bo drugače. Trdo bom treniral za zlato kolajno, da Stahlu odvzamem naslov, kot je to on storil meni v Budimpešti. Moram pa paziti, da bom zdrav ter da bom tehnično bolj konstanten,« je odločen Čeh.

Med druženjem s slovenskimi poročevalci v Budimpešti je Čeh o sebi povedal, da pri prehrani posebej ne pazi, saj se počuti dobro. Pravi, da športnik v njegovi disciplini začne paziti na hrano takrat, ko mu ne gre po načrtih, zato išče rešitve. »Največja umetnost je, kako uskladiti moč, tehniko in hitrost. Najlažje pri vsemu je pridobiti moč, drugi dve prvini sta precej bolj kompleksni. Strinjam se z vami, da ima Mikolas Alekna res izjemno hitro roko. A z leti bo pridobival na moči in izgubljal na hitrosti. To se mu dogaja že letos. Lani je konstantno metal 68 in 69 metrov, letos je precej manj stabilen. Gre pa nedvomno za vrhunskega športnika, ki bo v naslednjih letih krojil vrh svetovnega meta diska,« je bil zgovoren Kristjan Čeh ter se še enkrat zahvalil številnim navijačem. Nekateri med njimi so pripotovali v lastni režiji, okrog 200 pa prek Atletske zveze Slovenije in športne agencije Prollenium. Zaključil je, da je vesel, ker rezultati slovenske atletske reprezentance ne slonijo le na njemu, temveč vrhunske rezultate dosegajo tudi drugi Slovenci. Prepričan je tudi, da Slovenija na Madžarskem še ni rekla zadnje besede, z veseljem pa bo spremljal tudi nastope Slovenije na svetovnem prvenstvu v košarki.

Katie Moon uvršča Tino Šutej med favoritinje

Danes se na stadionu Nacionalnega atletskega središča v Budimpešti obeta drugi slovenski vrhunec. Skakalka ob palici Tina Šutej bo po štirih osvojenih kolajnah z največjih tekmovanj v zadnjih dveh sezonah naskakovala prvo odličje na svetovnem prvenstvu na prostem, kjer je bila doslej najvišje četrta. V kvalifikacijah je poskrbela za nekaj drame, saj je 465 centimetrov preskočila v tretjem poskusu, medtem ko je nižje višine premagovala brez težav. »Ni tako pomembno, v katerem poskusu sem premagala kakšno višino. Bolj je važno, da sem jo preskočila. In kvalifikacijsko sem. Tretji poskusi po vseh letih ukvarjanja z vrhunskim športom zame niso več tako stresni kot na začetku kariere. Jemljem jih kot še eno priložnost, da preskočim višino. S skakanjem sem zadovoljna in me navdaja z optimizmom,« pravi Tina Šutej, ki se ne spomni, kdaj bi imela tako dolge kvalifikacije kot v Budimpešti. »Skupaj z ogrevanjem smo na tekmovališču preživele tri ure in 40 minut. Velik del tega časa smo bile na soncu, ko je zašlo, pa je bilo veliko vlage. Res pa je, da nas ni oviral veter, zato nas je tudi kar dvanajst preskočilo 465 centimetrov. Zelo je bilo naporno,« je podoživela uvrstitev v finale 34-letna atletinja.

»Vem, da sem sposobna preskočiti osebni in državni rekord, kar bo pogoj za vrhunsko uvrstitev. Želim si skakati bolje kot v kvalifikacijah. Storila bom vse, da osvojim kolajno,« je odločna atletinja Kladivarja. Presenečena je bila, da se v finale ni uvrstila Novozelandka Eliza McCartney, ki je letos že preskočila 485 centimetrov. »Sicer sem jo videla že na treningu, kjer ni blestela. Ne vem, kaj je bilo narobe z njo, vem pa, da ima avtoimuno bolezen, saj ima pogosto vnetje vezivnih tkiv,« odgovarja Tina Šutej, ki je priznala, da tudi z njeno Ahilovo tetivo ni vse v najlepšem redu. »Ko sem ogreta, ni težav. Problem nastane, ko čakam na skok. Ves čas ne morem biti na nogah, saj bi se prehitro utrudila, zato me včasih tetiva zapeče.Vse to moram odmisliti in se osredotočiti na finalni nastop,« je zaključila Tina Šutej, ki je imela včerajšnji dan malce mirnejši, danes pa jo čaka nov vrhunec v bogati športni poti.

V kvalifikacijah skoka ob palici je bila suverena prva favoritinja Američanka Katie Moon. Na vprašanje, katere so po njenem mnenju največje favoritinje za osvojitev kolajne, je najprej dejala, da smo jo dobili na krivi nogi, v nadaljevanju pa odgovorila: »Favoritinje smo jaz, Sandi Morris, Tina in Wilma Murto. Pred prvenstvom bi napovedala tudi Elizo McCartney, a se ni uvrstila v finale. Prepričana sem, da bo prihodnje leto na olimpijskih igrah zelo nevarna.«

Danes na SP Finalne odločitve: palica (ženske, ob 19.30 – Tina Šutej), 1500 m (moški, ob 21.15), 400 m (ž, ob 21.35), 400 m ovire (m, ob 21.50). Drugi slovenski kvalifikacijski nastopi: Anita Horvat (800 m, ob 10.05), Martina Ratej (kopje, ob 10.20), Neja Filipič in Eva Pepelnak (troskok, ob 19.10), Maruša Mišmaš (3000 m zapreke, ob 19.45). Klara Lukan je zaradi slabega počutja včeraj odpovedala nastop na 5000 m.