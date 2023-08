Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je v Atenah srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Pogovarjala sta se v torek, po neformalni večerji, ki jo je za voditelje balkanskih držav, Ukrajine, Moldavije, predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednika evropskega sveta Charlesa Michela priredil grški premier Kiriakos Micotakis. »Danes sem imel zelo korekten in iskren pogovor z Volodomirjem Zelenskim,« je na novinarski konferenci zadovoljno dejal Vučić, ki je bil pred pogovori z njim, kot sam pravi, skeptičen in očitno živčen.

Pričakovano sta največ govorila o ključnih temah za obe državi: Srbija trdi, da se je Kosovo nezakonito odcepilo in da pomeni njegovo priznanje s strani več kot stotih držav kršitev ozemeljske celovitosti Srbije, Ukrajina pa tudi poudarja svojo ozemeljsko celovitost in nezakonitost ruske aneksije njenih petih regij. Ukrajina Kosova ni priznala, obstajajo pa namigi, da se na to pripravlja. Srbija pa se ni pridružila sankcijam zahoda proti Rusiji, a obenem izraža podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine.

Brez imen držav in zastav

»Vprašal me je, kakšno je stališče ljudi v Srbiji do Ukrajine in zakaj je takšno. Pojasnil sem mu, kaj se je zgodilo leta 1999 (Natovi napadi na Srbijo) in kakšno je naše stališče do ozemeljske celovitosti, pri čemer sem potrdil, da jo Srbija pri Ukrajini podpira. (…) Naš pristop je zelo pošten v primerjavi s stališči drugih, ki zato, ker jim to ustreza, priznavajo ukrajinsko ozemeljsko celovitost, ne pa srbske. (…) Pogovarjala sva se tudi o različnih načinih sodelovanja v prihodnosti.« Pri tem je kot takšno možnost sodelovanja navedel povojno obnovo Ukrajine. Vučić je še dejal: »Mislim, da ne bo sprememb v odnosu Ukrajine do naše ozemeljske celovitosti.«

Kosova ne priznava niti Grčija, ki je srečanje v Atenah pripravila ob 20. obletnici sprejema solunske izjave, v kateri se je Evropska unija prvič zavezala k celoviti podpori evropske perspektive držav zahodnega Balkana. Vseeno je Micotakis povabil kosovskega premierja Albina Kurtija, a prav zato na večerji ni bilo zastav in tudi ne imen držav, kot je zadovoljno poudaril Vučić, ki se je ločeno srečal tudi z mladim, bolj prosrbskim črnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem.

Ponovitev zaobljube iz leta 2003

Ob večerji so sprejeli deklaracijo, v kateri so podprli Ukrajino, obsodili vojne zločine, napade na civiliste in uničevanje infrastrukture. Prav tako je v deklaraciji izražena evropska podpora zahodnemu Balkanu, Ukrajini in Moldaviji v prizadevanjih za članstvo v EU. A Vučić je na novinarski konferenci tudi dejal, da so naivni tisti, ki verjamejo v širitev Unije, ko »deset držav članic financira sebe in še 17 drugih«.

Glede deklaracije je dejal: »Vsi so zahtevali čim ostrejše besede (proti Rusiji). Uspelo pa nam je doseči, da stvari, ki so nasprotne našim stališčem, ni v besedilu.« Tako tudi niso eksplicitno omenili ruskih zločinov in nujnosti sankcij, ki jih od udeleženk ne izvaja samo Beograd.

Brez albanske udeležbe zaradi tlečega spora

V Atene je prišel tudi hrvaški premier Andrej Plenković, s katerim se Vučić ni ločeno sestal, a se je o njem zelo pozitivno izrazil: »Imel je zelo vsebinski govor ter zelo sistematičen in racionalen pristop do prihodnjih evropskih vprašanj.« Tudi Plenković se je srečal z Zelenskim in mu obljubil nov paket pomoči v vrednosti 30 milijonov evrov, s čimer bi celotna dosedanja hrvaška pomoč Ukrajini znašala 200 milijonov evrov. Sicer sta se pogovarjala tudi o uporabi hrvaških pristanišč za izvoz ukrajinskega žita.

V Atene od povabljenih ni prišel slovenski premier Robert Golob, seveda zaradi katastrofalne ujme. Albanski premier Edi Rama pa ni bil niti povabljen, saj mu Micotakis menda zameri, ker je dovolil aretacijo Fredija Belerija, župana mesteca Himare. Gre za pripadnika grške manjšine, obtoženega kupovanja volilnih glasov. Grki trdijo, da to ni res in da ga Rama preprosto noče za župana, ker da podpira poslovneže, ki bi se radi polastili zemljišč pripadnikov grške manjšine. Gre za obalo z lepimi plažami, ki je zelo privlačna za turiste. V Atene je bil tako vabljen albanski predsednik Bajram Begaj, ki nima veliko moči, udeležbo pa je odklonil.

Milanović: Gre za politično svinjarijo Grčije Hrvaški premier je v Grčijo prišel skupaj s pravosodnim in zunanjim ministrom tudi zaradi 102 zaprtih hrvaških državljanov, potem ko je v Atenah pred dvema tednoma v noči pred nogometno tekmo lige prvakov med domačim AEK in Dinamom prišlo do spopadov med navijači, Hrvatom pa naj bi pomagali navijači atenskega Panathinaikosa. Umrl je navijač AEK, več ljudi je bilo ranjenih. Hrvaški premier je novinarjem dejal, da je v pogovorih z grškim premierjem Micotakisom za zaprte Hrvate zahteval »pravično in hitro sojenje« ter da grške oblasti prepustijo zadevo ali vsaj del zadeve hrvaškemu pravosodju. Po Plenkoviću ni dokazov, da so zagrebški navijači krivi za smrt Grka. Hrvaški predsednik Zoran Milanović pa je medtem dejal, da gre za »politično svinjarijo« Grčije, ki da bi morala najti odgovorne in ostale izpustiti, ne pa da kar vse zadržuje preko razumnih in zakonskih rokov. Dejal je, da so tisti zaprti Hrvati v Grčiji, ki niso nič krivi, kot vojni ujetniki in da naj jih zato tako tudi obravnavajo, Hrvaška pa bo aretirala sto Grkov, ker so po tleh metali papirčke, in jih potem zamenjala za Hrvate.

*** Naš pristop je zelo pošten v primerjavi s stališči drugih, ki zato, ker jim to ustreza, priznavajo ukrajinsko ozemeljsko celovitost, ne pa srbske. Aleksandar Vučić srbski predsednik