Ob ponedeljkovem prostem dnevu madžarskih in slovenskih odbojkaric so na večerni tekmi za presenečenje poskrbele Ukrajinke, ki so brez izgubljenega niza premagale Belgijke. S to zmago so Ukrajinke, ki so s 3:0 premagale tudi že Madžarsko, otežile delo slovenski izbrani vrsti na poti do osmine finala, kajti v preostalih dveh tekmah ne sme več izgubiti niza. Prvi del naloge so izbranke Marca Bonitte sicer opravile z odliko, vendar jih danes proti Ukrajinkam čaka veliko težje delo. O nadaljnjem razpletu v skupini A bo veliko odvisno tudi od včerajšnje večerne tekme med Poljsko in Belgijo ter predvsem med Poljsko in Ukrajino, ki bo na sporedu jutri. V nevarnih vodah so tudi še Belgijke, ki so prav tako pri dveh zmagah, jutri pa se bodo v zadnji tekmi skupine A pomerile s Srbijo. Skratka, kombinacij je še veliko.

Ne glede na hladen tuš, ki so ga slovenske odbojkarice doživele v ponedeljek, saj zdaj njihova usoda ni več samo v njihovih rokah, so v začetku uvodnega niza proti ekipi, ki jo vodi njihov nekdanji selektor Alessandro Chiappini, dokazale, da premorejo več odbojkarskega znanja. Ob skorajda idealnem sprejemu, ob koncu niza je bil 78-odstoten, so po asu Nike Milošič in točki Lorene Lorber Fijok povedle z 12:8. Čeprav so Madžarke na krilih korektorice Anett Nemeth zaostanek zmanjšale za polovico, je bilo po novem asu Milošičeve in bloku Saše Planinšec že 22:16 za Slovenijo. Zmago v uvodnem nizu je potrdila Maša Pucelj.

V drugem nizu sta bili ekipi do štirinajste točke še izenačeni, po bloku Eve Zatković in asu soimenjakinje Pogačarjeve, ki sta tik pred tem vstopili v igro namesto Sare Najdič in Ize Mlakar, je bilo 19:15 za slovensko izbrano vrsto. Visoke prednosti razigrane Slovenke niso več izpustile iz rok. Madžarske odbojkarice so se že sredi tretjega niza sprijaznile s porazom, kajti po uspešnem napadu Lorber-Fijokove, ki je dosegla tudi zadnjo točko na tekmi, so zaostajale za osem točk (8:16).

Slovenske odbojkarice so ob enakem sprejemu (67-odstotni) prevladovale predvsem v bloku, kajti ob sedmih Milošičeve so v tem elementu igre še petkrat zaustavile svoje nasprotnice, ki so jih dosegle le šest, ter v napadu (55 odstotkov proti 34 odstotkom). Komaj 18-letna blokerka Nove KBM Branika je bila s 15 točkami tudi najučinkovitejša igralka slovenske reprezentance. Dve točki manj sta za zmago prispevali še Maša Pucelj in Lorena Lorber Fijok, 11 točk je dosegla Iza Mlakar, sedem Saša Planinšec, dve Eva Zatković ter po eno Sara Najdič in Eva Pogačar.

»Vso tekmo smo se držale sistema, ki smo se ga dogovorili pred tekmo, kar nam je tudi prineslo zmago. Veseli me, da smo tekmo končale brez izgubljenega niza, kar je bil tudi naš cilj, saj s tem ostajamo v igri za osmino finala. Zavedamo se, da ima Ukrajina dobro ekipo, dobre so v vseh elementih igre, zato bomo morale ves čas igrati zelo zbrano. Verjamem, da lahko premagamo tudi Ukrajinke, vendar bomo morale od prve točke naprej biti zelo agresivne na začetnem udarcu, kajti če jih bomo odmaknile od mreže, nam bo potem lažje sestaviti blok in obrambo,« pot do druge zmage v Gentu, ki bi slovenski reprezentanci lahko že prinesla osmino finala, vidi Nika Milošič.

Pred štirimi leti so slovenske odbojkarice v Lodžu s 3:2 premagale Ukrajinke in se uvrstile v osmino finala, kjer jih je potem zaustavila Nemčija. V Gentu sta obe ekipi v precej drugačni zasedbi, najbolj nevarni ukrajinski igralki pa sta korektorica Anastasija Kraiduba, ki je lani igrala na Poljskem (UNI Opolo), v novi sezoni pa se seli v Italijo (Firenze), in blokerka Svitlana Dorsman, sicer igralka ukrajinskega državnega prvaka Prometeja.