Klub, katerega originalno ime je Klaksvikar Itrottarfelgar (krajše Klaksvikar), prihaja s Ferskih otokov, ki uradno spadajo pod kraljevino Dansko, a imajo od leta 1948 visoko raven neodvisnosti in samouprave, so pa tudi uradni člani mednarodne (Fifa) in evropske zveze (Uefa). Ustanovljen je bil že leta 1904 – naslednji teden bo praznoval 119 let delovanja – in ima tako moško kot žensko ekipo. Naslov ferskega prvaka je doslej osvojil že 20-krat (nazadnje v lanskem koledarskem letu 2022, kajti tamkašnja liga se igra od marca do konca oktobra, prvič pa leta 1942), 13-krat je bil podprvak, ima pa še šest naslovov pokalnega in tri lovorike superpokalnega zmagovalca. Tudi v tej sezoni mu zelo dobro kaže, kajti v 10-članski prvi ligi je po 19 krogih s tekmo manj prvi z 49 točkami (16 zmag, po en remi in poraz), pred drugouvrščenim klubom Havnal Boltfelag ima pet točk prednosti, prvi strelec lige pa je igralec vodilne ekipe Pall Klettskard s 15 goli.

Od pete lige do junaka

Klaksvik je premiero v Evropi doživel leta 1992, ko je v predkrogu kvalifikacij za ligo prvakov izgubil proti Skontu iz Rige s skupnim izidom 1:6. Leta 2009 je prvič v klubski zgodovini izpadel v drugo fersko ligo, a se je že v naslednji sezoni vrnil med elito in osvojil peto mesto. Deset let kasneje je po 20-letni suši spet osvojil naslov državnega prvaka, prvo zmago v Evropi pa je dosegel v sezoni 1995/96, ko je v kvalifikacijah za pokal pokalnih zmagovalcev doma premagal izraelski klub Maccabi Haifa s 3:2, a nato izpadel po gostujočem porazu z 0:4. Prvo evropsko skupno zmago je zabeležil v sezoni 2018/19, ko je v predkrogu kvalifikacij za evropsko ligo nadigral malteško Birkirkaro s skupnim izidom 3:2. Lani je izpadel v tretjem predkrogu kvalifikacij proti kosovskemu Ballkaniju, v tej sezoni pa je klonil – tako kot ljubljanska Olimpija – šele v tretjem predkrogu kvalifikacij za ligo prvakov proti norveškemu Möldeju (tam je na začetku kariere igral tudi Norvežan Erling Haaland, zdajšnji član kluba Manchester City) po podaljških: doma so Ferci zmagali z 2:1, v gosteh pa izgubili z 0:2 po podaljških.

Pred tem je Klaksvik v prvem predkrogu izločil madžarski Ferencvaroš (njegova tržna vrednost je 50 milijonov evrov), v drugem pa švedski Häcken (več kot 23 milijonov). Proti obema je doma igral 0:0, v gosteh je na Madžarskem slavil 3:0, na Švedskem pa je napredoval po podaljških in streljanju 11-metrovk. Ferencvarošev senzacionalni poraz je bil usoden za ruskega trenerja Stanislava Čerčesova, ki je na SP 2018 popeljal reprezentanco Rusije v četrtfinale, pri 11-metrovkah proti Häcknu pa je bil eden junakov vratar Jonatan Johansson, ki je še lani igral v peti norveški ligi za Majorstuen – kot napadalec!

V ekipi polovica tujcev

Po tem, ko je Klaksvik postal prvi nogometni klub z majhnega otočja v severnem Atlantskem oceanu, ki je napredoval v skupinski del katerega od evropskih tekmovanj, je bila evforija v drugem največjem mestu Ferskih otokov z okoli 5000 prebivalci in celotni državi nepopisna. »Solze sreče. Kakšna ekipa. Kakšen klub. Kakšno mesto. Kakšni igralci. Kakšna zgodba. To je noro, to je neverjetno,« po senzacionalnih uspehih pravi Klaksvikov trener, 42-letni Norvežan in nekdanji nogometaš Magne Hoseth, ki je klub prevzel lani in ki ga v četrtem krogu kvalifikacij za evropsko ligo čaka Šerif Tiraspol iz Moldavije. Hoseth ima v 30-članski ekipi kar 15 tujcev (štiri Dance, tri Norvežane, po enega Madžara, Šveda, Ukrajinca, Srba, Latvijca in Ganca ter dva igralca z dvojnim državljanstvom, Danska/Brazilija in Norveška/Slonokoščena obala), najvišjo uradno tržno vrednost po podatkih spletne strani transfermarkt.com pa imata domači vezist Hallur Hansson in dansko-brazilski levi bočni igralec Patrick Da Silva s po 300.000 evri.

524 sedišč ima Klaksvikov domači stadion Vid Djupumyrar v središču mesta, katerega skupna zmogljivost je le 2600 gledalcev. Po Uefinih pravilih je bil primeren le za igranje prvih dveh predkrogov v kvalifikacijah za ligo prvakov, od takrat dalje pa mora klub igrati evropske tekme na stadionu Torsvöllur v Torshavnu (6040 gledalcev), do katerega iz Klaksvika vodi šest kilometrov dolg podvodni predor Nordoyatunnilin, ki povezuje otoka Eysturoy in Bordoy.