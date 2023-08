Če sklepamo po včerajšnjem odličnem razpoloženju, ko se je Primož Roglič pol ure na daljavo iz Monaka, kjer je bilo 40 stopinj Celzija, družil s 15 slovenskimi novinarji, je vrhunsko pripravljen in odločen, da še četrtič osvoji dirko po Španiji. V letošnji sezoni je še neporažen, saj je zmagal na vseh štirih dirkah, na katerih je nastopil: Katalonija, Tirreno–Adriatico, Giro in Burgos. Na Vuelti bo nastopil petič, potem ko je zmagal trikrat zapored, je lani zaradi padca odstopil. V nasprotju z minulimi leti, ko je na Vuelto prišel po padcih in razočaranjih na dirki Tour de France, je imel letos nemotene priprave za nastop v Španiji. Ne generalki za Vuelto je zmagal na dirki po pokrajini Burgos, kjer je dajal občutek, da ni vozil na vso moč. »Ni bilo lahko. Še bolje bi bilo, če bi se vozili malo počasneje. To je bila idealna preizkušnja, da sem po Giru znova prišel v ritem dirkanja in se prilagajal na vročino, ki se obeta na letošnji Vuelti. Nisem imel druge izbire, kot da se navadim na vročino. Sicer pa je poletje in tedaj mora biti vroče,« je klepet po spletu začel 33-letni Primož Roglič.

V ekipi Jumbo Visma trije Slovenci

Na letošnji dirki Roglič ne bo edini kapetan ekipe Jumbo Visma, ampak bo v enaki vlogi še Danec Jonas Vingegaard, veliki zmagovalec zadnjih dveh spektaklov po Franciji, ki je tako glavni tekmec za osvojitev rdeče majice. Zasedba ekipe je sanjska, saj je močnejša kot za Tour de France. »Super. Vedno si želiš čim močnejšo ekipo. Na papirju je vse lepo, kako bomo uspešni, bomo pa videli. Pomembno bo, da bomo vseskozi imeli odprto komunikacijo, da se bo vedelo, kaj kdo dela. Vse bo podrejeno uspehu ekipe, na koncu pa bo zmagal najboljši. Če mora odločitev pasti med nama, so to zelo sladke skrbi. Nisva le midva, ampak bo v drugih ekipah še veliko zelo motiviranih kolesarjev, zato se bo treba izogniti neposrednemu tekmovanju znotraj ekipe. Pripravljeni smo tudi na boj za bonifikacijske sekunde,« je bil diplomatski Roglič, ki na start v Barcelono odhaja danes. Upa, da bodo v četrtek in petek našli primerno cesto za trening ekipnega kronometra.

Veseli se, da je v ekipi tudi Jan Tratnik, ki bi mu pomagal že na Giru, a je bojevitega Idrijčana dan pred začetkom zbil avtomobil. »Ko sva se pred tole novinarsko konferenco skupaj vozila s kolesom, sva v šali dejala, da je najbolje, da do sobote ne greva na kolo. Tratnik še zdaleč ni v ekipi le zato, da se z njim lahko pogovarjam slovensko, ampak zato, ker ima močne noge. Poleg njega bo v ekipi še tretji Slovenec Jan Bevc v vlogi mehanika,« se je razgovoril nekdanji smučarski skakalec.

Vuelta je popolno nasprotje Gira

Konkurenca na letošnji dirki bo najmočnejša v zadnjih letih. Lansko zmago bo branil Belgijec Remco Evenepoel, Vingegaard je dvakratni kralj Toura, visoke ambicije imata Valižan Geraint Thomas in Portugalec Joao Almeida. »Močnejša ko je konkurenca, višjo kakovostno raven kolesarstva bomo pokazali, da bodo uživali vsi, ki spremljajo kolesarstvo. Glede na traso bo letošnja Vuelta pravo nasprotje Gira, ko sem predvsem čakal na zaključek. Na Vuelti bo šlo na polno od prvega dne, zato bo velika razlika v taktiki in načinu dirkanja. Po ekipnem kronometru, ko bo že prišlo do razlik med kandidati za skupno razvrstitev, je druga etapa v Barceloni z zahtevnimi vzponi čez Montjuic, tretja pa z gorskim ciljem v Andori. Zahtevna bosta tudi najbolj znana vzpona na Tourmalet in L'Angliru. Tisti, ki želi zmagati na Vuelti, bo moral v treh tednih pokazati visoko raven pripravljenosti od prvega do zadnjega kilometra. Meni je všeč, da bo veliko vzponov na visoko nadmorsko višino, le kronometer po ravnini mi ni posebno ljub, a smo ga trenirali že na Giru, kjer je bil podoben profil. Na dirko grem sproščeno, pogumno in optimistično,« je o taktiki razpredal Roglič, ki je imel v nasprotju s tekmeci poleti več časa za počitek in mirne priprave. »Najpomembnejše je, da sem brez težav opravil priprave, da še naprej ostanem zdrav in uživam tako, kot sem na vseh letošnjih dirkah. Hitro se bo pokazalo, kako dobro smo pripravljeni v primerjavi s konkurenco,« je končal Roglič.

*** Ko bom končal sezono, nestrpno čakam, da se odpravim na romanje na Višarje, da vidim obeležja, ki so jih postavili na račun moje zmage na Giru. Primož Roglič, slovenski kolesar