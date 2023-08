Mislim svoje mesto: Sizifovo delo

Včeraj v jutranjih urah je bilo na poti ob Savi, tako kot običajno v teh počitniških dneh, nekaj manj sprehajalcev, tekačev in ljubiteljev psov, ki so svojim najdražjim privoščili ohladitev v plitvinah spet dokaj umirjene reke. A na nabrežinah so še dobro vidne rane njenega divjanja iz dni, ko se je nad Slovenijo zgrnil sodni dan. Na nasprotnem bregu ležijo izruvana drevesa, ki so ob vodi rasla desetletja, in se zdi, kot da jih je nekdo za šalo potegnil na plan, tako mimogrede. Očem všečna plaža, ki je ob izdatnem finančnem vložku skoraj pol milijona evrov letos v začetku poletja ugledala luč sveta, je kazala klavrno podobo.