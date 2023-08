Letos bo zmagovalec v ležanju dobil nagrado v višini tisoč evrov. Eden od tekmovalcev je izjavil, da je to sicer lep denar in da se nadeja, da ga bo tudi osvojil, da pa je par dni miru pod drevesom seveda neprecenljivo. Kakorkoli že, vsem tekmovalcem tudi mi na daljavo želimo čim mirnejše ležanje, vsekakor pa se nam zdi, da bo zmagovalec teh tisoč evrov z lahkoto porabil za počitnice ob morju, kjer se bo lahko spočil in mirno odležal še par dni na plaži.

* tekmovalcem v ležanju nekateri slabšalno pravijo, da so pravi džabalebaroši. Lenuhi. Beseda izhaja iz črnogorskega rekla »džaba te lebom ranim«, v prostem prevodu zastonj te s kruhom hranim.