Višji sodniki zakoncema Tuš potrdili pogojni zaporni kazni

Višji sodniki so v večjem delu potrdili prvostopenjsko sodbo, izrečeno Mirku in Tanji Tuš. Potem ko sta oba s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, sta bila obsojena na pogojno zaporno kazen in plačilo denarne kazni. Bo pa moralo prvostopenjsko sodišče ponovno odločati o višini protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki jo bosta morala vrniti v državni proračun.