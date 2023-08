Na svetovnem prvenstvu je slovenska košarkarska reprezentanca prvič nastopila leta 2006 na Japonskem, nato pa še 2010 v Turčiji in 2014 v Španiji. Na košarkarski mundial leta 2019 so se izbrane vrste morale prebiti prek novega sistema kvalifikacij, kar Sloveniji naposled ni uspelo. Na Kitajskem je bilo prvič 32 sodelujočih držav, prej 24, zato so spremenili tudi sistem tekmovanja.

Na začetku je 32 reprezentanc razdeljenih – kot vidike iz grafičnega prikaza na sosednji strani – v osem skupin (od A do H) s po štirimi moštvi, v prvem delu pa bo med 25. in 30. avgustom vsaka izmed reprezentanc odigrala tri tekme skupinskega dela. V drugi del tekmovanja bosta napredovali najboljši reprezentanci iz vsake skupine. V tem delu se združujejo skupine A in B (v novonastalo skupino I), C in D (v skupino J), E in F (v K) ter G in H (v L). Reprezentance, ki si napredovanja ne bodo priigrale, se bodo borile za razvrstitev od 17. do 32. mesta (novonastale skupine M, N, O in P). Vsi rezultati odigranih tekem iz prvega dela se prenašajo v drugi del, med 31. avgustom in 3. septembrom pa bodo reprezentance odigrale še dve tekmi z moštvi, s katerimi se niso pomerile v uvodnem delu. V zaključni, izločilni del, ki bo v Manili na Filipinih, bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci iz skupin I, J, K in L, preostale ekipe pa bodo razvrščene od 9. do 16. mesta. Četrtfinale bo na sporedu 5. in 6. septembra, polfinale 8. septembra, tekma za tretje mesto in finale pa 10. septembra.

Ker bodo prihodnje leto v Parizu olimpijske igre in se bodo na svetovnem prvenstvu delile prve vstopnice za nastop v francoski prestolnici, bodo izredno pomembne tudi tekme za razvrstitev od 5. do 8. mesta, ki bodo na sporedu 7. in 9. septembra. Neposredno uvrstitev na igre v Parizu si bo poleg gostiteljice Francije namreč zagotovilo še sedem reprezentanc, in sicer glede na končno lestvico prvenstva najboljši dve reprezentanci iz Amerik in Evrope ter po ena iz Afrike, Azije in Oceanije. Preostala štiri mesta bodo zapolnili z dodatnimi kvalifikacijami.

Da boste lažje spremljali SP v košarki:

Razpredelnica je v PDF formatu dotopna na tej povezavi.