Dvojni umor: Upal, da bo poplačal terjatve in rešil hišo

Na celjskem sodišču so včeraj zaslišali še zadnje tri priče v kazenskem postopku zoper Branka Krkleca, ki mu obtožnica očita umor dveh pomočnikov sodnih izvršiteljev. Slednja sta se februarja lani odpravila v vas Škofije v občini Šmarje, da bi odpeljala avto, last Krklečeve soproge. Temu se je Krklec uprl, na oba je streljal in oba umoril.