»Zelo nas je navdušil obisk Tehnoparka, še zlasti zanimivo je bilo fotografiranje na pročelju Celjskega doma, saj je videti, kot da zares plezamo po njem,« nam je povedala Angležinja Eli Spenser, ki smo jo ujeli med sprehodom po starem mestnem jedru Celja. »V Celje smo prišli po priporočilu naših prijateljev. Ostali bomo tri dni, seveda pa bomo obiskali tudi Stari grad, o katerem smo slišali veliko zanimivega. Tudi to, da je otroštvo na njem preživela češka in nemška kraljica Barbara Celjska,« je še povedala Spenserjeva.

Največ Madžarov in Čehov

Morda tudi to, da je bila Barbara Celjska tudi češka kraljica, botruje porastu čeških turistov, saj je teh letos v Celju opazno več kot prejšnja leta. »V primerjavi z julijem lani je čeških turistov kar za 63 odstotkov več, največ pa je bilo julija pri nas madžarskih gostov. Prav tako je veliko gostov iz Francije, in sicer 57 odstotkov več, sledijo nemški in nizozemski gostje,« pravi Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. Nasploh so na Starem gradu Celje julija letos imeli skoraj 9000 obiskovalcev, kar je primerljivo z letoma 2019 in 2022. V Celje sicer prihajajo turisti z vseh koncev sveta, med drugim iz Argentine, z Nove Zelandije, iz Indije, Izraela, Maroka, Kanade in ZDA, Velike Britanije in Združenih arabskih emiratov.

»Prepričani smo, da je velikemu zanimanju za obisk starega mestnega jedra Celja botrovala tudi načrtna promocija turističnih atrakcij v mestu, obenem pa tudi programske spremembe v ustvarjanju mestnega utripa,« meni Voglarjeva in ocenjuje, da so k temu zagotovo pripomogla tudi partnerstva, v katera se zavod z destinacijo aktivno vključuje. Eno takšnih je sodelovanje z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije.

Privlačna drevesna hiša

Ta petek, 25. avgusta, ob 18. uri, dan pred Srednjeveškim dnem na Starem gradu, ki so to poletje stalnica vsak konec tedna, bo grajski glasnik v mestnem jedru znova naznanil veliki dogodek. Žovneška konjenica bo napolnila mestne ulice, grajska gospoda s kraljico Barbaro Celjsko na čelu se bo sprehodila po mestu, sledilo bo druženje ob zvokih srednjeveške glasbe in plesa. To pa ne pritegne le tujih turistov, temveč tudi domače. Ti v mestu iščejo tudi kulinarična doživetja, ki pa jih resnici na ljubo manjka in bi si jih obiskovalci želeli več. »Iskali smo kakšno pravo domačo gostilno, a je žal nismo našli. Prijatelji so nam priporočili obisk gostilne Francl, ki je malo oddaljena od centra mesta, mislim, da v Zagradu,« je dejala Jeseničanka Petra Vihar, ki se je v Celju mudila s prijateljicami. Kot nam je zaupala, dekleta poleti rada raziskujejo zgodovinska mesta in Celje je zagotovo eno tistih, kjer je kar nekaj muzejev, ki so si jih tudi ogledale.

Kot je povedala Voglarjeva, to potrjujejo tudi rezultati anket, ki kažejo, da se jih približno petina odpravi na ogled muzejskih zbirk in razstav v galerijah, med domačimi gosti pa opažajo tudi dober obisk drevesne hiše v mestnem parku, julija jo je obiskalo kar 22 odstotkov vseh obiskovalcev mesta. Rezultati julijskih anket kažejo tudi, da je večina tako domačih kot tujih turistov, dobrih 80 odstotkov, v Celje prišla z družino na turistični obisk. V Celju so večinoma preživeli le nekaj ur, slaba petina pa je ostala v mestu vsaj eno noč. Sicer med najbolj želenimi destinacijami za obisk ostaja Stari grad, ki si ga je ogledalo več kot 90 odstotkov turistov.