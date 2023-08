»Težko pričakovana in nujna obvoznica Vodice je po večletnem trudu Občine Vodice, občanov in občank, medijev, pristojnih na ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo končno zgrajena,« so sporočili z Občine Vodice. Nova obvoznica je dolga 2,28 kilometra. Izboljšala naj bi tudi kakovost bivanja v bližnjem naselju Vodice, kjer so se v preteklosti dnevno soočali s konstantno nevarnostjo nesreč, neznosnim hrupom in smradom, neprijetnimi tresljaji v okoliških objektih, poškodbami cestne in komunalne infrastrukture, stalno onesnaženostjo zraka ter veliko ogroženostjo podtalnice, ki do sedaj ni bila zaščitena. Nova cesta bo po ocenah vodiške občine pomembno vplivala tudi na pretočnost vozil v tranzitu in s tem tudi na manjšo onesnaženost narave. Za novo cesto so si na občini prizadevali že od leta 2011.

Državni lokacijski načrt je bil sicer sprejet že leta 2007, občina pa je od takrat opozarjala na pomen edine trajne rešitve nevzdržnega prometa. Leta 2019 so bila za projekt izgradnje obvoznice pridobljena zemljišča, izdelana je bila projektna dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja, v državnem in občinskem proračunu pa so bila zagotovljena tudi finančna sredstva za izgradnjo.

Povprečen letni dnevni promet na Kamniški cesti se namreč povečuje in po ocenah občine šteje več kot 10.000 vozil, od tega je približno 15 odstotkov tovornega prometa in več kot polovica tranzitnega prometa. Marca pred dvema letoma je bil objavljen javni razpis za gradnjo obvoznice.

Obvoznica pomembna za celotno regijo

Nova obvoznica predstavlja IV. etapo na odseku glavne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice. Pododsek se na začetku navezuje na III. podetapo pododseka Žeje–Vodice, ki še ni zgrajen, na koncu pa na obstoječ nadvoz preko avtoceste ob avtocestnem priključku Vodice. Trasa se na vzhodu že ob začetku izogne naselju Vodice po južni strani. Prečka tudi poljsko pot, občinsko in regionalno cesto ter avtocestni krak.

Sprememba se je zgodila tudi na vseh štirih križiščih, kjer je zdaj prednostna cesta izključno novozgrajena obvoznica. Vozniki, ki prihajajo iz smeri avtoceste, Skaručne ali Bukovice, na novih križiščih tako nimajo več prednosti. Investitorica del je Direkcija RS za infrastrukturo, ki je prispevala sredstva v vrednosti več kot 5,8 milijona evrov, sofinancerja pa sta Občina Vodice v vrednosti dobrih 400.000 evrov in DARS v vrednosti skoraj 600.000 evrov. Izvajalec del je bilo podjetje KPL, d. o. o.

Po mengeški in zdaj vodiški obvoznici bo sledila gradnja komendske obvoznice, v delu med komendsko poslovno cono in Mengšem. Kot so nam pred časom potrdili pri podjetju DRI upravljanje investicij, so trenutni načrti taki, da se projekt glavne ceste Želodnik–Mengeš–Vodice po dokončanju obvoznice Vodice nadaljuje s povezavo med Mengšem in Vodicami. »Tam so trije odseki in za vse tri trenutno poteka javni razpis za izbiro projektanta,« so nam še sporočili v juliju.