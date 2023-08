Nepreslišano: Matej Rigelnik, finančnik, direktor Equinox nepremičnine

Spoštovana gospod Golob in gospod Boštjančič, skrajni čas je, da izdate ljudsko obveznico. Hrvati so nas že prehiteli. To bi bila ultimativno dobra poteza. Dobra za vlagatelje, dobra za slovenski kapitalski trg in dobra za republiko, prvo ali drugo, to se boste uskladili z Janezom. Ne razmišljajte o populističnih ukrepih in obdavčitvah bank. To bi bila zgolj bližnjica. Temeljne težave s tem ne bomo rešili. Skrajni čas je, da slovenskim vlagateljem omogočite dostojne obrestne mere. Če plačujete tujcem že skoraj tri četrt milijarde evrov obresti na leto, lahko tudi Slovencem ponudite dobro alternativo trenutno neznosni situaciji. Za to ne potrebujete novih zakonskih podlag, za to vam ni treba razglaševati novih reform niti časovnic. Samo izvedete. Kupcev bo veliko, verjemite mi!