Posvet, ki ga je predsednica sveta sklicala z namenom dogovoriti se o podrobnostih organizacije dneva lokalnega konjeniškega društva, se je sprevrgel v obračunavanje s političnimi nasprotniki, ki naj bi jih predstavljala prisotna predsednica Krajevne organizacije zveze borcev za vrednote NOB. Pred tem je predsednica ČS objavila, da je dogovorjen datum dneva ČS in da je organizator prireditve konjeniško društvo. Vse kaže, da so o tem odločali krajevni »privilegiranci«. Pri odločanju v ČS se je uveljavila domačijskost, netransparentnost, odločanje v neformalnih vplivnih skupinah. Zanimivo pri tem pa je, da skušajo desničarji oklicati nov dan ČS, ker starega veljavnega, ki je posvečen ustanovitvi Molniške čete, prve partizanske čete na Slovenskem, že od osamosvojitve ne priznajo.

Na sejo je predsednica konjeniškega društva nepovabljeno pripeljala eno izmed jahačic društva in ji dala besedo, da predstavi program prireditve. Po dolgem nagovoru, polnem odkritega sovraštva do NOB, katerega glavno sporočilo je bilo, da je društvom prepovedana uporaba vseh ideoloških, političnih in verskih simbolov, se je vnela burna razprava po načelu »vsi proti enemu«. Nihče od prisotnih se ni zoperstavil nezakoniti in neetični odločitvi predsednice konjeniškega društva. Padale so žaljivke in laži na račun ZB, ki jih je morala trpeti predsednica tega društva. Sporočilo, za katerega je odgovorna predsednica konjeniškega društva, je bilo nedvomno namenjeno ponižanju Krajevne organizacije zveze borcev za vrednote NOB, katere zakoniti simbol je rdeča zvezda. Ta organizacija je vrsto let negovala povezovalno vlogo, ponujala roko sodelovanja vsem, ki so bili to pripravljeni. S tem si je pridobila enakopraven status med društvi v ČS Sostro in razblinila negativno predstavo o društvu, ki so ga javnosti 30 let vsiljevali Janševi hujskači. Izguba volitev, spoštljiv odnos javnosti do borčevske organizacije in izredna aktivnost njene predsednice je bil prehud udarec zanje.

Primitivizem predstavnikov te opcije se kaže, ko predstavniki jahačev na terenu po seji zmagoslavno razglašajo, kako jim je uspelo na prireditvi izločiti KO ZB. Ne povedo pa, da se je nastopu iz protesta odpovedalo društvo samo in da se prireditve ne bodo udeležila nekatera največja društva, ki so bila najbolj zastopana na vseh prireditvah. Gre skratka za organiziran poskus Janševih privržencev zrušiti obstoječo in vsakršno oblast, ki ni njihova. Demokrati, še posebej politično »speči« krajani, bodite pozorni, kaj se dogaja okrog nas. Slabe nedemokratične razmere zadnjih oblastnikov so nam znane. Ne dovolimo, da se zgodovina ponovi. Zoperstavimo se poskusom razdvajanja, vnašanja razdora med krajane in podprimo prizadevanje za strpne odnose, ki edini peljejo v dobrobit kraja. Prikazano zahteva, da svet ČS ali krajani temeljito prevetrijo način dela in zagotovijo profesionalno, transparentno in etično vodenje ČS ter preprečijo neformalnim skupinicam vodenje politike, za katero nimajo mandata volilcev. Ponovno poudarjam, da največjo odgovornost za stanje nosijo svetniki liste Zorana Jankovića in delno Gibanja Svoboda, pri katerih ni opaziti aktivnosti. Pričakujem, da bodo vodstva strank bolj pozorna do dela njihovih svetnikov, ker bomo sicer upravičeno sklepali, da soglašajo z njihovimi ravnanji.

Jožef Martini, Ljubljana