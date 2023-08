Mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani se po obsegu oziroma številu nastopajočih in obiskovalcev prišteva med večje glasbenokulturne dogodke v prestolnici. Gre za poulični festival, ki v ospredje postavi kakovostne glasbene vsebine – etno, jazz, šanson, glasbe sveta in klasično glasbo. Tuji in izstopajoči domači glasbeniki mlajše generacije dobijo priložnost, da se predstavijo z lastnim programom oziroma glasbo, nekaj pa je tudi starih mačkov.

Vrsta znanih imen

Slednjim so letos zaupali tudi odprtje festivala, ki bo jutri ob 20. uri na osrednjem odru na Novem trgu: dogajanje bo zagnala skupina Šukar; tokrat se bodo pustili voditi poetu in kantavtorju Zoranu Predinu. Petkov koncertni program bo oblikoval glasbeni kolektiv Igorja Leonardija Fake Orchestra, na drugem odru pa bodo igrali člani kvarteta Ratka Divjaka, ki spada med najbolj uveljavljene bobnarje z območja nekdanje Jugoslavije. Pozno zvečer bo zagodla tudi romska zasedba Amaro Duho iz Madžarske. Skupino je ustanovila Matild Dobi, ki velja za negovalko vlaške glasbene kulture; leta 1984 je denimo soustanovila svetovno znani glasbeni fenomen Ando Drom, tokrat pa prihaja z družinsko glasbeno zasedbo.

V petek bo godel tudi avstrijsko-slovenski trio Los Hostes, v katerem igrajo harmonikar in lutkar Matija Solce, violinistka Claudia Schwabb in bobnar Aleš Zorec. Sami svoji glasbi pravijo jodlpunk, vanjo pa mešajo irski funk, balkan groove in alpski reggae. Na temo klasične glasbe pa vas vabijo v Mestni muzej Ljubljana, kjer bo večer z naslovom Aleja Sniva in z udeleženci poletnega mojstrskega tečaja petja pri Glasbeni matici Ljubljana.

Pester sklepni večer

Zadnji festivalski dan, v soboto, bo v muzikalno-rokodelske domišljijske zvočne pokrajine peljala prekmursko-tolminsko-kraška naveza Širom, ki žanje uspehe tudi v mednarodnem prostoru, nastopili bodo na Starem trgu. Iz domačih logov so ravno tako blues-rock psihedeličarji Prismojeni profesorji bluesa, ki bodo ogrevali poslušalce na Novem trgu, na istem prizorišču bo nastopila še italijansko-tunizijsko-ameriška zasedba Fanfara Station, za katero pravijo, da je trans vzbujajoča godba, ki združuje celotno severnoafriško ritem sekcijo s plesnimi elektroritmi. Na Starem trgu se bo večer nadaljeval s slovensko zasedbo Noreia, ki jo zanima tradicionalna irska, škotska in bretonska glasba.

Del festivalskega programa bo mednarodni večdisciplinarni simpozij z naslovom Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin. Potekal bo pod okriljem mednarodnega projekta B-AIR, sodelujejo Radio Slovenija, ZRC SAZU in Akademija za glasbo Ljubljana. Festival in simpozij bo v okviru pofestivalskega dogajanja 1. in 2. septembra sklenil koncert komornega ansambla iz Slovenske filharmonije, ki bo odigral Živalski karneval francoskega skladatelja Camilla Saint-Saënsa, namenjajo pa ga (naj)mlajšim poslušalcem. Odigrali ga bodo trikrat – v petek popoldne ter v soboto dopoldne in popoldne. Festival sicer poteka v organizaciji ustanove Imago Sloveniae.

Skupno sedem prizorišč Na letošnjem festivalu Noči v Stari Ljubljani pričakujejo šestdeset umetnikov iz osmih držav. Soustvarili bodo petnajst dogodkov, ki se bodo zvrstili v treh dneh, med 24. in 26. avgustom. Koncertni odri bodo postavljeni na sedmih prizoriščih: na Novem trgu, Gornjem trgu, pod Trnovskim mostom ter v Mestnem muzeju Ljubljana, pod Plečnikovimi arkadami na glavni tržnici pa bodo plesni dogodki. Pofestivalski koncerti 1. in 2. septembra bodo v ljubljanskem živalskem vrtu. Vsi dogodki bodo brezplačni.