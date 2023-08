Ko Bangladeš nadomesti Italijane in Slovence

Nanjo se boste verjetno lahko vkrcali že naslednje leto. Sun Princess bo delovala na utekočinjen zemeljski plin. To naj bi bila »zelena alternativa« za zelo neekološko panogo. Da bi jo splavili, so porabili 73.000 ur dela. Zdaj jo pospešeno opremljajo. Ne bo največja potniška ladja na svetu, bo pa med največjimi. To je dvajseta potniška križarka, zgrajena v Tržiču, prvo so izdelali leta 1966. Čezoceansko linijsko ladjo so krstili že leta 1925, prvo ladjo nasploh pa leta 1908, malo za tem, ko se je družina Cosulich iz Malega Lošinja odločila, da bo v Tržiču postavila ladjedelnico. Ta je temeljito spremenila lokalno gospodarsko krajino in družbo. Tržiška ladjedelnica je bila prava kovačnica delavskega razreda. V času Mussolinijevega režima med ladjedelniški zidovi ni manjkalo socialnega boja in antifašističnega odpora. Tam je nastala proletarska brigada, ki je združila Slovence in Italijane. Prav oni so že 9. septembra 1943 odprli ogenj proti Nemcem. Takoj po vojni je na tisoče italijanskih ladjedelniških delavcev navdušeno prišlo v Jugoslavijo, da bi gradili socializem. Idila ni trajala dolgo. Po resoluciji Informbiroja so se skoraj vsi odločili, da se vrnejo domov. Mnogi med njimi so na stroške Titovega režima pred odhodom še dopustovali na Golem otoku.