Slovenija je dežela z izjemno visoko kulturo cvetja, Arboretum Volčji Potok pa je idealna lokacija za gostovanje različnih dogodkov, povezanih s cvetjem. »Nadvse smo veseli, da po 16 letih spet gostimo dogodek evropskega prvenstva cvetličarjev, pri tem pa gre seveda velika zahvala gostitelju in soorganizatorju dogodka Arboretumu Volčji potok, ki je omogočil, da smo v tem izjemnem ambientu deležni tako posebne cvetlične nadgradnje. Tudi tematika je tesno povezana z naravo, z uporabo naravnih materialov. Posebnost letošnjega tekmovanja je šopek 0 km, kar pomeni, da tekmovalci vse cvetlice dobijo tukaj,« je ob predstavitvi evropskega prvenstva mladih cvetličarjev povedal Simon Ogrizek, predsednik mednarodne cvetličarske organizacije Florint ter predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). »Vodilo prvenstva sta trajnostni razvoj in uporaba naravnih materialov. Tekmovalce čaka pet florističnih nalog, vse naloge pa bodo ves čas opravljali pod budnim očesom petčlanske mednarodne komisije,« je dodal Ogrizek.

Tekmovalce bo mogoče spremljati v živo

Tudi sicer so obiskovalci parka ljubitelji narave, vrtne umetnosti ali preprosto lepih stvari, kot so drevesa in cvetje. Od 24. avgusta dalje bodo v izjemnem okolju arboretuma lahko občudovali še floristične projekte mladih. »Tudi za tekmovalce bo to edinstveno tekmovanje, saj bodo del cvetja lahko nabrali v parku. Zato smo posebej izbrali in vzgojili poletno cvetje, to pa bo omogočilo res posebne kreacije. Postavitve tekmovalcev bodo na ogled v drevoredu, ob jezeru in v galeriji pod arkadami vsak dan od 8. ure dalje. Obiskovalci bodo lahko ves čas tekmovanja tekmovalce spremljali v živo pri njihovem delu, kar je edinstvena priložnost,« je pojasnil Aleš Ocepek, direktor Arboretuma.

Pri izvedbi prvenstva sodeluje tudi OZS, skupaj s svojo sekcijo. Ob tej priložnosti je direktor OZS Danijel Lamperger izpostavil, da tako zbornica kot sekcija skrbita za ugled stroke. »Na tekmovanju so v fokusu mladi. To je priložnost za vse mlade, da spoznajo nove veščine, da spoznajo kolege, to, kar počnejo v drugih državah. Mladi imajo ob tem priložnost, da svoje spretnosti izpilijo do mojstrstva. To sporočilo želimo prenesti do mladih in jim pokazati, da je v tej dejavnosti zelo veliko priložnosti in da je to zelo lep poklic,« je dejal Lamperger, mlada cvetličarka Maša Troha, ki se na tekmovanje pripravlja že tri mesece, zadnje tedne še posebej intenzivno, pa je dodala, da je tekmovanje ogromna izkušnja.

»Spoznavanje ljudi, novih trendov, predvsem pa zame osebno tudi odskočna deska. Glede šopka, ki sem ga danes sestavila, lahko rečem, da stremimo k trajnostnemu razvoju – vse rožice so zrasle v tem arboretumu,« nam je zaupala mlada sogovornica. Samo tekmovanje bo potekalo v petek, 25. avgusta, in v soboto, 26. avgusta.