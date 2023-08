Do nadaljnjega oziroma do vzpostavitve normalnih razmer so po podatkih planinske zveze zaprte predvsem planinske koče v Zgornji Savinjski dolini, delu Koroške in nekaj posameznih koč na bolj kritičnih območjih.

Koče na Koroškem

Na Koroškem so zaprti Planinski dom Kumer, Dom na Peci, Koča na Pikovem in Koča na Grohotu, pod 2062 metrov visoko Veliko Raduho pa tudi Koča na Loki pod Raduho in Koča na Travniku.

Zaprta je tudi Mozirska koča na Golteh, bolj proti vzhodu pa še Grmovškov dom pod Veliko Kopo in Dom na Paškem Kozjaku.

Kamniško-Savinjske Alpe

V ujmi so bile močno poškodovane ceste, ki vodijo do številnih planinskih izhodišč nad Kamnikom. Voda je na več delih odnesla dele vozišča, sprožili so se številni plazovi. Vse planinske poti nad dolino Kamniške Bistrice so tako zaprte. Začasno je zato vrata zaprl Dom v Kamniški Bistrici, nad njim pa tudi Cojzova koča na Kokrskem sedlu in Kamniška koča na Kamniškem sedlu.

Zaradi posledic poplav je dostop do Logarske doline otežen, tam so zaprti Dom planincev v Logarski dolini, Koča na Klemenči jami pod Ojstrico in Frischaufov dom na Okrešlju. V Kamniško-Savinjskih Alpah sta zaprta tudi Planinski dom Čemšenik in zaradi obnove Kranjska koča na Ledinah.

Julijske Alpe

Cesti v dolini Kot in Krma sta zaprti že od julijskih neurij, zaradi katerih je prišlo do številnih vetrolomov in podrtih dreves. Kovinarska koča v Krmi je zato začasno zaprta.

V Julijskih Alpah so zaprti tudi Dom Petra Skalarja na Kaninu, Koča pri izviru Soče, Bivak pod Luknjo, Planinska koča Merjasec na Voglu ter Dom dr. Klementa Juga v Lepeni.

V posavskem hribovju je zaprta Jurkova koča na Lisci. Zaradi prenove za zdaj ostaja zaprt Mihelčičev dom na Govejku.

Planinske koče po večjem delu Slovenije so sicer normalno odprte in delujejo po urniku, pravijo na Planinski zvezi Slovenije. Pohodnike opominjajo, naj pri izbiri cilja za planinsko turo ne pozabijo na nasvete varnega obiskovanja gora.

Nasveti Planinske zveze Slovenije za varnejše pohodništvo in planinarjenje Pohodništvo in planinarjenje sta vzdržljivostna športa, zato morate biti pohodniki in planinci zdravi in morate znati realno oceniti svoje sposobnosti. Ture vedno izberite glede na sposobnosti skupine. Posebej bodite pozorni na vremensko napoved, saj veter, dež in mraz povečajo nevarnost nezgod. Svojo opremo ustrezno prilagodite načrtovanemu pohodu, v njej imejte vedno zaščito pred dežjem, mrazom in soncem, komplet za prvo pomoč in mobilni telefon. Stabilni pohodniški oziroma planinski čevlji ščitijo stopalo in ublažijo obremenitev nanj ter izboljšajo oprijem pri stopanju. Pri izbiri obutve se prepričajte, da se čevlji odlično prilegajo, imajo podplate z dobrim oprijemom, so vodoodporni in lahki. Padci zaradi zdrsa ali spotikanja so najpogostejši vzroki nezgod. S previdno hojo se boste izognili proženju kamenja. Izogibajte se bližnjic. Če ugotovite, da ste zašli, se vrnite na zadnje mesto, kjer se še znajdete. Pomembni so redni počitki, redno jejte in pijte.

*** Uporabnikom planinskih poti Planinska zveza Slovenije priporoča, da se na spletni strani stanje-poti.pzs.si, v bližnji planinski koči ali pri lokalnem planinskem društvu predhodno pozanimajo o dejanskem stanju planinskih poti. Če opazite poškodbe planinskih poti ali njihovo neustrezno urejenost (obledele markacije, zaraščenost ipd.), prosijo, da na naslov poskodbe.poti@pzs.si pošljete sporočilo, v katerem navedite, na kateri planinski poti ste opazili pomanjkljivost, in pomanjkljivost opišite ter, če je mogoče, dodajte tudi fotografijo.

