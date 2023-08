Pojasnili so, da je namen tega instrumenta pomoč Ukrajini s stabilno, predvidljivo in obsežno finančno podporo v letošnjem letu. Ta podpora ji bo pomagala, da bo še naprej izplačevala plače in pokojnine ter ohranila delovanje osnovnih javnih storitev, kot so bolnišnice, šole in stanovanja za preseljene osebe.

Ukrajini bo tudi omogočila zagotovitev makroekonomske stabilnosti in obnovo kritične infrastrukture, ki jo je Rusija uničila v svoji agresivni vojni, kot so energetska infrastruktura, vodni sistemi, prometna omrežja, ceste in mostovi, so zapisali.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem Ukrajini obljubila nadaljnjo pomoč EU tudi po letošnjem letu. »Še naprej bomo stali odločno ob strani Ukrajini z do 50 milijardami evrov predlagane podpore za obdobje 2024-2027,« je dodala.

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani so Evropska unija in njene članice za podporo Ukrajini in njenim prebivalcem, vključno z oskrbo ukrajinskih beguncev v državah članicah, namenile 76 milijard evrov.