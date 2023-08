Evropska komisija je določila 19 zelo velikih spletnih platform (VLOP), med katere je denimo uvrstila Meto, Amazon, Apple, Google, Microsoft, TikTok, Youtube, X oz. nedanji Twitter, Booking.com.

Ta podjetja, od katerih ima vsako več kot 45 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno, bodo od prihodnjega tedna podvržena okrepljenemu nadzoru Evropske komisije, zanje pa bodo veljala strožja pravila, vključno z obveznostjo neodvisne letne revizije s ciljem zagotoviti, da se »učinkovito borijo proti dezinformacijam, sovražni vsebini ali ponaredkom«.

Vse oči bodo pri tem uprte v lastnika X, milijarderja Elona Muska, ki pogosto spreminja pravila omrežja, tudi tako, da omogočajo še več sovražnega govora in dezinformacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Meti pojasnjujejo, da bodo imeli uporabniki Facebooka in Instagrama v Evropi po novem možnost spremljati različne tipe vsebin, ne da bi jim bile ponujene po določenih algoritmih. Tako bodo lahko, če bodo želeli, spremljali le objave ljudi, ki jim sledijo, po kronološkem vrstnem redu, ne pa tudi drugih, ki jim jih zdaj izbirajo omrežja.

Na prilagajanju novim evropskim pravilom v Meti dela več kot 1000 ljudi.

Podobne spremembe je napovedal tudi TikTok. Tudi uporabniki tega omrežja bodo lahko ugasnili prikazovanje zasvojljivih vsebin, ki se jim prikazujejo na podlagi njihovih interesov oz. algoritmov.

Booking pa obljublja možnost izklopa informacij o oglasih, ki se prikazujejo na njegovih spletnih straneh.

Akt o digitalnih storitvah je začel veljati že novembra lani. Ponudnikom digitalnih storitev, kot so družbena omrežja in tržnice, postavlja jasne obveze za zaščito njihovih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.

Namen novih evropskih pravil pa je tudi opolnomočiti uporabnike na spletu, vključno z mladoletniki, in jih zaščititi, pri čemer od omenjenih ponudnikov zahtevajo, da ocenijo in ublažijo sistemska tveganja ter zagotovijo robustna orodja za moderiranje vsebine, so spomladi pojasnili v Bruslju.

Podjetja bodo morala po novem zagotavljati, da ciljno usmerjeno oglaševanje z uporabo občutljivih osebnih podatkov, kot so spolna usmerjenost, etnična pripadnost ali politična prepričanja, ne bo mogoče. Prepovedano je tudi ciljno oglaševanje pri mladoletnikih.