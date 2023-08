»V tem trenutku se moramo vsi osredotočiti na to, kako pomagati ljudem in kako zagotoviti pogoje za čim hitrejšo obnovo. Tako zavarovalnice kot tudi vlada imamo skupni interes doseči čim večjo zavarovanost tako prebivalstva kot tudi podjetij v prihodnje,« so po srečanju sporočili iz Slovenskega zavarovalnega združenja.

Z vidika zavarovalnic so predstavili potek reševanja situacije na terenu, izvajanje rednih aktivnosti zavarovalnic v takšnih razmerah ter popis in oceno škode.

Vse primere zavarovancev si prizadevajo obravnavati čim hitreje, pristopile so tudi k poenostavljanju procesov reševanja škodnih zahtevkov, kot je to primer izplačila stroškov čiščenja, pri katerih praviloma, odvisno sicer od stopnje poplavljenosti, zavarovalnice škode izplačujejo brez sicer zahtevanih dokazil v obliki računov za čiščenje.

»Tako za vlado kot tudi za bančni in zavarovalniški sektor je pomembno, da se zaupanje ljudi v oba sistema ohrani,« so poudarili v premierjevem kabinetu.

Zavarovalnice so po navedbah združenja predstavile potek reševanja situacije na terenu, izvajanje rednih aktivnosti zavarovalnic v takšnih razmerah ter popis in oceno škode.

Škoda, ki jo bodo morale zavarovalnice izplačati za naravne ujme v letošnjem poletju, bo rekordna, pravijo. Kakšni bodo končni učinki poplav na poslovanje, še ne morejo oceniti, saj se škoda še popisuje, vsekakor pa pričakujejo poslabšanje poslovnih rezultatov. Njihova pozornost je usmerjena tudi v jesenske mesece, ki so glavni poplavni meseci v Sloveniji.

Zatrdili so, da »izplačila zavarovancem na podlagi zavarovalnih pogodb ne bodo v nobenem primeru ogrožena, saj so zavarovalnice, ki poslujejo v Sloveniji, tradicionalno konservativne pri svojem poslovanju, imajo visoke solventnostne zahteve (kar izhaja tudi iz dejstva, da je Slovenija naravnim katastrofam izredno izpostavljena država) ter varne oblike svoje zaščite v obliki pozavarovanj«.

Zavarovalnice bodo po preučitvi škodnih zahtevkov in skladno s sklenjeno zavarovalno pogodbo določile višino zavarovalnine, ki bo izplačana zavarovancem, upoštevajoč zavarovalne predpise, so navedli.

Kar se tiče ustanovitve posebnega sklada za obnovo po poplavah, se tudi zavarovalniška panoga strinja, da je treba poiskati ustrezne rešitve za obnovo najbolj prizadetih območij in čim prej poskrbeti za sanacijo po poplavah. Zavarovalnice so se med drugim odzvale pozivu za pomoč pri organizaciji cenitev škod na ravni občin.

Kot še pravijo, imajo zavarovalnice sicer različne možnosti solidarnostne pomoči, ki jo že vrsto let izvajajo v obliki donacij in drugih pomoči prizadetim ali ogroženim skupnostim. »Ta njihova vloga ne bo izostala tudi tokrat,« so napovedali.

Na srečanju s predstavniki zavarovalniškega sistema so po navedbah premierjevega kabineta sodelovali predstavniki Slovenskega zavarovalnega združenja in zavarovalnic Merkur, Sava, Sava Re, Wiener Städtische Versicherung, Generali, Grawe, Allianz in Triglav.