Nadaljevanka nastaja v lastni Dončićevi produkcijski hiši 77X in je proizvod mednarodnega sodelovanja, ki združuje talente z vsega sveta, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije.

77X pri projektu sodeluje z ameriškim kreativnim studiem Even/Odd, KZS, ki je omogočila vpogled v zakulisje slovenske reprezentance, in slovensko produkcijsko hišo Entity Films. Serijo režira Andy Madeleine.

Nadaljevanka ponuja vpogled v predanost, prijateljstvo in vzdržljivost slovenske reprezentance na igrišču ter zunaj njega. Posneta bo v inovativnem formatu in je zasnovana za uporabo na mobilnih napravah in optimizirana za platforme, kot so TikTok, YouTube Shorts in Instagram Reels.

V nasprotju s tradicionalnimi športnimi dokumentarnimi filmi bo nova nadaljevanka izšla v realnem času ter zagotavljala intimen in dinamičen pogled na treninge, priprave ter vzpone in padce na tekmovanju največje ravni, so še zapisali.

»Ponosen sem, da delim zgodbo o slovenski reprezentanci in soigralcih ter osvetljujem našo košarko in pomen igranja za reprezentanco,« je ob najavi dejal Dončić: »To je več kot le to, kar počnemo na igrišču. Gre za bratstvo, srce naše ekipe, strast naših navijačev in ljubezen do naše države.«

Serija bo odluščila plasti tega, kaj pomeni zastopati majhen narod na mednarodnem prizorišču ter prikazala duh in strast, ki poganjata slovenske vrhunske športnike, obljubljajo pri KZS.

Slovenija se bo v soboto ob 13.30 za uvod v SP na Okinavi pomerila z Venezuelo.

Dončić in druščina bodo na SP igrali v skupini F še z Gruzijo (28. 8.) in Zelenortskimi otoki (30.). V drugi del se bosta uvrstili prvi dve ekipi, skupina F pa se bo križala s skupino, v kateri so Avstralija, Finska, Nemčija in Japonska. Iz drugega dela bosta v četrtfinale v Manilo napredovali le dve najboljši reprezentanci.