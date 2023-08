Kontroverzni milijarder je z zasebnim letalom zjutraj po lokalnem času pristal na letališču v Bangkoku, kjer ga je pozdravilo več sto podpornikov v značilnih rdečih majicah. Še več se jih je zbralo ob poti, po kateri so 74-letnega nekdanjega lastnika angleškega nogometnega kluba Manchester City prepeljali na vrhovno sodišče.

Tam so mu na podlagi treh obsodb, izrečenih v njegovi odsotnosti, odredili osem let zaporne kazni in ga tudi že prepeljali v zapor. Kot pišejo tuje tiskovne agencije, pa ni jasno, kako dolgo bo tam ostal in naj bi nameraval nemudoma zaprositi za kraljevo pomilostitev.

V domovino se je namreč vrnil le nekaj ur pred glasovanjem o novem premierju. Parlament je v skladu s pričakovanju na ta položaj izvolil tajkuna Srettho Thavisina kot vodjo koalicije, na čelu katere je prav Thaksinova stranka Pheu Thai. Sovpadanje njegovega povratka z vrnitvijo stranke na oblast sproža ugibanja, da je bil v ozadju sklenjen dogovor glede njegove usode.

60-letni Srettha je na glasovanju zbral potrebno večino glasov v spodnjem domu parlamenta, ki ga sestavlja 500 izvoljenih poslancev, in v 250-članskem senatu, katerega člane imenuje vojska. Glede na štetje, ki ga v živo prenašali na parlamentarni televiziji, je že osvojil skupno najmanj 374 glasov, potrebnih za izvolitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Z izvolitvijo novega premierja se v državi končuje več mesecev trajajoča politična negotovost po majskih splošnih volitvah. Takrat je progresivna opozicijska stranka Naprej (MFP) pod vodstvom Pite Limjaroenrata dobila največ poslanskih sedežev, vendar ga parlament ni potrdil za premierja.

Oblikovanje vlade je nato prevzela Pheu Thai, ki je na volitvah zasedla drugo mesto. Ob tem je zapustila koalicijo strank pod vodstvom MFP in sklenila zavezništvo s konservativci. V partnerstvo je stopila celo z nekaterimi vojski naklonjenimi strankami, povezanimi s preteklimi vojaškimi udari. Prav to naj bi omogočilo današnjo izvolitev Sretthe tudi v senatu.

Thaksin, ki je obogatel v telekomunikacijski industriji, je bil za premierja izvoljen leta 2001, nato pa bil leta 2006 strmoglavljen v vojaškem udaru. Dve leti kasneje je pobegnil iz države, da bi se v luči več kazenskih postopkov zaradi korupcije, zlorabe oblasti in nespoštovanje monarhije izognil zaporu.

V izgnanstvu ostaja njegova sestra Yingluck Shinawatra, ki je državo zapustila po vojaškem udaru proti njeni vladi leta 2014. Svojega brata je na poti v domovino pospremila do Singapurja, še poročajo tuje tiskovne agencije.